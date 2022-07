Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 5 a 10 de julho de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 5 a 10 de julho de 2022:

Áries

Cuidado pela falta de responsabilidade; é importante assumir com maturidade que todos precisam fazer a sua parte. Comunique-se para quebrar um silêncio.

Touro

Saiba seus direitos e deveres. É preciso resolver os problemas com comunicação e atitude. Seja o apoio que deseja.

Gêmeos

O passado pode retornar, pois precisa ser esclarecido. Seja claro. A ajuda virá por meio de conselhos e espiritualidade. Hora de dar mais atenção ao amor.

Câncer

Deixe o passado de tensão para trás e comece a superar os problemas; nem sempre você tem razão. Planeje-se mais com seus objetivos.

Leão

Dificuldades devem ser superadas e o orgulho só piorará as coisas. Façam planos e ajeitem as coisas juntos. Sua paciência e habilidade ajudará a solucionar problemas.

Virgem

Hora de equilibrar os sentimentos e ser mais honesto. Busque a harmonia e não perda seu espaço; leve relacionamentos mais saudáveis.

Libra

O amor pode ser maior quando a vida é compartilhada nos momentos bons e para aliviar o oeso dos momentos ruins também.

Escorpião

Casais podem ficar ainda mais apaixonados e passam momentos agradáveis. Permita que a paixão seja ativada e evite discussões.

Sagitário

Tome decisões em sua vida com responsabilidade e pensando também no outro. É hora de aceitar os esforços que precisam ser feitos. Tenha inteligência emocional.

Capricórnio

A boa convivência e amor são retomados com a aproximação do casal. Tente novamente e estabeleça uma conexão mais segura do casal.

Aquário

Converse com sinceridade e saiba expor os problemas com tranquilidade. Surpresas ou situações descobertas. Mantenha a paciência.

Peixes

Boas conversas e resolução de conflitos. A vida do casal começa a ter mais movimento e energia. Curas.

