China nega acusações da NASA de que pretende tomar controle da Lua: “Irresponsável”

A China chamou de “difamação irresponsável” as declarações do chefe da agência espacial norte-americana (NASA), Bill Nelson, de que o programa espacial chinês possa fazer parte de um programa militar para dominar a Lua.

A declaração do administrador da NASA foi feito durante uma entrevista ao jornal alemão Bild, no último sábado. Além de alertar que a tecnologia espacial da China poderia ter sido roubada de outros países, ele disse que as nações precisam ficar alerta para o pouso chinês na Lua e a possibilidade deles tomarem posse do satélite e não aceitar que outros países o explorem também.

Nelson disse ainda que é possível que haja uma corrida no futuro pelo controle do pólo sul da Lula, onde podem existir depósitos de água que poderiam ser utilizados para fabricação de combustível de foguetes.

O programa espacial chinês tem evoluído rapidamente na última década. Em 2013 fez seu primeiro pouso lunar não tripulado na Lua e espera levar astronautas para lá até o final da década.

“Esta não é a primeira vez que o chefe da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos EUA ignorou os fatos e falou de forma irresponsável sobre a China”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian.

Zhao disse que a China sempre promoveu a construção de um futuro compartilhado para a humanidade no espaço e que seu país não está promovendo uma corrida armamentista no espaço.

“O lado norte-americano constantemente construiu uma campanha de difamação contra os esforços normais e razoáveis da China no espaço sideral, e a China se opõe firmemente a tais comentários irresponsáveis”, disse Zhao.

