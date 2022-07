As 5 raças de cães mais indicadas para apartamento

Se você mora em apartamento e deseja adotar um pet, é preciso levar algumas coisas em consideração. Primeiro: caso opte por um gato, é de extrema importância colocar telas em todas as janelas, independente do andar, para que não aconteça nenhum acidente com o felino. Se a sua escolha for um cachorro, é preciso observar bem as características de cada raça e entender que algumas delas (principalmente as menores) talvez sejam mais indicadas para viver nesse tipo de moradia.

Confira a seguir cinco raças caninas ideais para quem mora em apartamento.

Yorkshire terrier

São cães pequenos, peludos, com orelhas atentas e que amam a companhia de alguém. Também possuem muita energia, o que faz com que os passeios sejam diários. Seu porte pequeno facilita que a moradia seja um apartamento.

Chihuahua

É uma das menores raças de cães que existem, por isso também podem morar em apartamentos pequenos. São muito sociáveis, inclusive com crianças e outros animais. Diferentemente do Yorkshire terrier, possuem pelos curtos, o que facilita quem não tem muita paciência para ficar penteando seu pet.

Lulu da Pomerânia

São cães pequenos, peludos e elegantes, chamados inclusive de ‘cachorro de madame’. Gostam de carinho e se adaptam em qualquer ambiente.

Pug

Com características únicas, o pug é uma raça fofa e perfeita para apartamento, principalmente por não necessitarem tanto de espaço físico e exercícios. Contudo, os cães dessa raça podem sofrer com problemas respiratórios, devido ao formato do seu focinho ser achatado.

Pinscher

Essa é uma das raças mais elétricas que existem e possuem energia de sobra. Apesar disso, são bem pequenos. Adoram brincar e latir, o que pode ser um problema para quem mora em apartamento com paredes mais finas.

