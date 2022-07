Ácaros fazem sexo na superfície do rosto humano enquanto dormimos, diz estudo

Estudo publicado pela ‘Molecular Biology and Evolution’ e mostrado no Metro Puerto Rico diz que os ácaros não somente estão presentes nos poros da pele do rosto, mas também ‘acasalam’ nele. A pesquisa descobriu que espécies como Demodex folliculorum, que tem aproximadamente 0,4 milímetros e está na nossa pele desde que nascemos, estão evoluindo, e crescem na medida em que nossos poros se dilatam. Esse tipo de ácaro possui pernas microscópicas com três músculos unicelulares e que são capazes de sobreviver com somente duas proteínas.

O texto diz que os ácaros estão se fundindo com os humanos em um processo de adaptação dentro dos poros. No processo, a espécie se livra de genes e células que não são mais úteis. Quando a fusão ocorre, eles deixam para trás a característica de parasita externo e fazem uma simbiose, onde diferentes organismos vivem juntos e se beneficiam disso para o desenvolvimento.

Os especialistas dizem que, quando evoluem, eles perdem a capacidade de produzir melatonina, hormônio necessário para que eles sejam ativos durante à noite, que é quando acasalam. Entretanto, eles são capazes de suprir a falta de melatonina da pele.

Extensão de cílios

Um dos procedimentos de maquiagem que está em alta é a extensão de cílios. Os profissionais da área informam que a manutenção e higiene da região deve ser feita de forma adequada, pois esse tipo de ácaro gosta de se alimentar nessa região.

