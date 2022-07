4 perfumes masculinos baratos e com ótima fixação

Perfume masculino com ótima fixação não é sinônimo de preço alto. É possível encontrar até mesmo fragrâncias importadas com um bom custo-benefício, com valores inferiores a perfumes nacionais. Confira a seguir 4 indicações do canal do Youtube ‘Matt Fragrance’ com perfumes baratos e com alta fixação e projeção.

One Man Show Gold Edition - Jacques Bogart

Esse é o famoso perfume ‘bomba’, sendo considerado o mais forte da lista. Pelo seu aroma forte, deve ser utilizado apenas em dias frios. Extremamente amadeirado, também é considerada uma fragrância ‘difícil’, não agradando todo mundo.

As notas de topo são Maçã Vermelha, Violeta, Anis, Flor de Laranjeira Africana e Mandarina. As notas de coração são Canela, Trevo, Lavanda e Gerânio e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar, Ládano francês e Notas Amadeiradas.

UPPER - Sacratu

Possui como Inspiração olfativa o importado Tom Ford Noir Extreme. Seu aroma, mesmo considerado chamativo, agrada facilmente, em virtude das notas adocicadas que compõem a fragrância.

Saída: Cardamomo, Noz-moscada, Açafrão, Tangerina e Néroli. Corpo: Kulfi, Rosa, Jasmim, Lentisco e Flor de Laranjeira e fundo: Baunilha, Âmbar, Notas Amadeiradas e Sândalo.

UdV - Ulric de Varens

Essa é outra fragrância clássica e com um preço mais em conta, contudo, também é indicada para homens que gostam de aromas mais ‘brutos’. O que chama a atenção nessa fragrância é a sua fixação e projeção. É considerado um perfume retrô.

As notas de topo são Limão, Tangerina, Hortelã, Sálvia e Artemísia. As notas de coração são Vetiver, Gálbano e Alecrim e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Patchouli/Oriza, Almíscar e Jasmim.

Malttus - Azza Parfums

Esse perfume oriental amadeirado é inspirado em A*Men Pure Malt, da marca Mugler e se aproxima muito do aroma original.

Notas de Topo: Bergamota, Laranja e Notas Frutadas. Notas de Corpo: Café, Cedro, Malte, Patchouli e Whiskey e notas de Fundo: Almíscar, Âmbar, Baunilha e Turfa.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

