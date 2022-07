Relacionamento: 3 passos para a relação funcionar DE VEZ, segundo especialistas

Relacionamentos amorosos nem sempre são fáceis. Mesmo com o amor e respeito, ambos são diferentes e possuem suas individualidades. É necessário entender que o processo de solidificação de um compromisso pode ser complexo.

Contudo, muitos casais podem prosperar a longo prazo de uma forma saudável e consistente. Isso será possível apenas se o casal decidir trabalhar em conjunto, somado à disposição para fazer dar certo.

Neste artigo, traremos uma sessão com três passos para seu relacionamento funcionar de vez, sendo esta a terceira parte. Se você ainda não conferiu a primeira e a segunda, clique nos links abaixo e depois volte para cá.

Parte 1: Relacionamento: 3 chaves para a relação caminhar para frente

Parte 2: Relacionamento: 3 chaves CRUCIAIS para a relação dar certo, segundo especialistas

De acordo com uma publicação do portal MBG Relationships, feito pelas especialistas Kristina Hallet – psicóloga clínica – e Monica Parikh – advogada e coach em namoro, abaixo você confere as dicas.

1 – Não recompense mau comportamento

De acordo com o artigo “a psicologia pode explicar o mau comportamento, mas não cria desculpas. Mesmo que você entenda por que seu parceiro às vezes faz coisas prejudiciais, se ele não está tentando mudar para melhor, é necessário traçar uma linha. Quando se continua a passar tempo com ele, rir, fazer sexo e fingir que está tudo bem, você está oferecendo um reforço positivo de que eles realmente não precisam mudar. Defina algumas regras básicas. Não espere que alguém mude se não estiver trabalhando ativamente em si mesmo agora.”

2 – Escute sua voz interna

Quando estiver passando por turbulências na relação, faça meditações e escute sua intuição. O relacionamento está sendo empurrado com a barriga? Você ainda tem vontade de continuar? Aprenda a escutar suas vontades e tome uma sábia decisão.

3 – Ame e seja leve

Relacionamentos devem ser divertidos, respeitosos e carinhosos. Seja caloroso com seu parceiro, troque afetos, brinque e mantenha a faísca acesa.

Arranje tempo para se divertirem e trazerem à memória o quão maravilhoso tem sido o período em que estiveram juntos. Práticas amorosas vivas é a chave para fazer uma relação durar a longo prazo!