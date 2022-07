Perfumes com cheiro de ‘patrão’ para você utilizar diariamente Imagem: Freepik

Se o seu trabalho consiste em ir para um escritório, talvez a rotina possa demandar certa elegância. E além das roupas, um bom perfume também é indicado para você ser visto como alguém ‘importante’.

No mundo da perfumaria, diversas fragrâncias podem chamar a atenção por serem extremamente cheirosas. Contudo, algumas delas se sobressaem mais do que outras, podendo te elevar ao nível ‘patrão’.

Pensando nisso, o youtuber especializado em perfumes, Luis Jordão, separou uma lista com quatro perfumes com cheiro de ‘magnata’ para você utilizar diariamente como a sua assinatura. Confira!

Lalique Pour Homme - Lalique

Esta é uma fragrância amadeirada aromática. As notas de topo são Lavanda, Alecrim, Toranja, Bergamota, Pomela, Mandarina e Tangerina. As notas de coração são Cedro, Íris, Lírio-do-Vale e Jasmim e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Sândalo, Baunilha, Patchouli/Oriza e Âmbar.

Pour Homme Essence Aromatique - Bottega Veneta

Este é um perfume Amadeirado Aromático. As notas de topo são Cítricos e Bergamota. As notas de coração são Pinheiro Siberiano e Patchouli da Indonésia e a nota de fundo é Cedro.

Truth For Men - Calvin Klein

A fragrância é um Aromático Fougére. As notas de topo são Manjericão, Cardamomo e Folhas Verdes. As notas de coração são Samambaia e Resinas e as notas de fundo são Cedro vermelho, Patchouli/Oriza e Madeiras Exóticas.

Wulong Cha - Nishane (Compartilhável)

Seu aroma é Aromático Verde. As notas de topo são Bergamota, Laranja, Mandarina e Lichia. as notas de coração são Chá e Noz-moscada e as notas de fundo são Figo e Almíscar.

