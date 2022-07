Os signos que vivem experiências ruins quando não controlam o apego no amor

O apego em excesso pode transformar o amor em egocentrismo, controle e dor. Isso acontece, porque este medo constante de perder não motiva ações empáticas e pode marcar a conexão com dramas que sobrecarregam os dois lados.

Confira os signos do zodíaco que vivem experiências ruins quando não controlam o apego no amor:

Touro

O taurino costuma ser um signo que é determinado e sabe muito bem o que deseja em sua vida. No entanto, se essas qualidades saem um pouco do controle, ele pode acabar muito apegado aos parceiros. Infelizmente, isso pode atrapalhar os espaços individuais que cada um precisa cultivar em uma relação saudável. É preciso entender que compreender o outro, é diferente de reprimir até se sobrecarregar e explodir em mágoas.

Câncer

O canceriano pode encontrar seu lar em outras pessoas e isso gera uma conexão profunda em sua vida. Ao mesmo tempo em que os vínculos são fortes, ele pode exagerar um pouco na dependência emocional e passa a enxergar no apego uma forma de manter ao seu lado quem ama. Isso pode sufocar seus relacionamentos e trazer muito controle para a dinâmica, o que mais cedo ou mais tarde trará conflitos.

Escorpião

O escorpiano é persistente em seus relacionamentos e nutre muitos sentimentos intensos, o que pode acabar se tornando em um apego profundo quando as coisas não vão bem na conexão. Isso pode ser doloroso, pois coloca os dois em posições de vulnerabilidade. Quando tudo fica tão a flor da pele, os problemas se escancaram ainda mais.

Peixes

O pisciano gosta de viver o amor com leveza e menta aberta, mas sua sensibilidade é grande e ele pode não controlar o apego, principalmente quando a insegurança o atinge de alguma maneira. Ao absorver tantos sentimentos e os problemas também, ficam com uma convivência ainda mais instável, podendo lidar com dramas complexos sem muito tato ou comunicação. As mágoas logo se tornarão um fardo.

