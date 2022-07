Os signos que sempre absorvem quem amam

Alguns signos do zodíaco podem absorver alguns traços e interesses das pessoas que amam devido à admiração. Isso pode acontecer até mesmo nos relacionamentos amorosos e, longe do que muitos pensam, pode não sair do controle ou se tornar algo negativo.

Confira quais são e como isso acontece:

Áries

O ariano costuma ser dono de uma energia única, mas ele também é capaz de absorver bastante aquilo que admira, inclusive do próprio parceiro. Este signo não se sente atado e nem incomodado por adotar algo para a sua vida, pois que ela seja uma característica ou aspecto claro sobre o outro. Ele tenta transmutar e dar o seu próprio “toque” para que aquilo passe a ser dele indiscutivelmente.

Leão

O leonino absorve as coisas boas de quem admira e ama, por mais que não goste muito de assumir. Ele prefere ser visto como uma personalidade independente, mas a verdade é que o que importa é estar em constante evolução. Este é um dos signos que mais busca referências de elegância e sabedoria em sua vida. O combustível principal das suas conexões é quando as trocas nesse sentido são constantes.

Gêmeos

O geminiano é uma “esponja” que absorve muitos aspectos que o interessam, inclusive quando amam e se relacionam com alguém. Ele é curioso e tudo aquilo que movimenta seu interesse mental, pode se tornar algo que faz todo o sentido em sua vida. Quem consegue surpreender e mostrar como é possível se conectar e se entender pela troca de interesses, tende a manter um relacionamento duradouro e nada tedioso com eles.

Sagitário

O sagitariano vive para trocar experiências e compreender as peculiaridades das outras pessoas. Ele também faz isso em um relacionamento amoroso, pois ama dividir vivencias e se surpreender com o desconhecido mundo das outras pessoas. Ele pode adotar muita coisa para sua personalidade ou vida, o que aumenta as conexões, mas também pode incomodar quem se sente “copiado” de alguma maneira; apenas quem tem a mente aberta e é desapegado lida bem com isso.

