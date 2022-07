Os signos do zodíaco mais pegajosos no amor

Alguns signos do zodíaco buscam ficar conectados de forma intensa e constante com quem amam, o que também pode ser visto como algo pegajoso.

Confira quais são estes signos e como isso acontece:

Câncer

O canceriano está entre os primeiros, pois ele pode se tornar uma das pessoas mais atenciosas quando ama alguém, até mesmo em excesso. Ele quer demonstrar seu afeto e estar presente em todos os momentos, pois tem carinho e dedicação de sobra. Infelizmente, a linha é tênue e esses comportamentos podem se tornar preocupantes quando afeta um pouco a invalidade e espaço do outro. Ele não deixará de ser pegajoso, mas pode maneirar na dose com o diálogo e maturidade.

Touro

O taurino diferente do que muitos pensam, é um dos signos que não pode evitar se tornar pegajoso quando ama muito alguém. Ele quer que os detalhes sejam prefeitos e convivência constante, o que o faz planejar bastante e estar presente para todas as ocasiões. Quando exagera, pode deixar transparecer controle e isso certamente trará conflitos, que só terminam se ambos conseguem definir um meio termo.

Libra

O libriano tem muita vontade de compartilhar a vida de forma próxima e conectado ao máximo com quem ama. No entanto, sua impulsividade pode fazer com que ele exagere um pouco e se deslumbre com a convivência, o que o torna pegajoso e o faz perder um pouco da sua leveza. Os planos também podem ser tornar seu foco e ele quer que tudo avence rápido, para que o comprometimento seja ainda mais claro. É claro que isso nem sempre é visto como prudente para todos e pode trazer problemas.

Peixes

Por mais que tenha alguns períodos de afastamento físico e emocional, o pisciano passa a incluir quem ama em sua vida de forma muito profunda. Ele quer que seu mundo seja compartilhado e pode inclusive marcar seu território se sentir inseguro de alguma maneira. Algumas vezes, este signo pode achar que se alguém não é pegajoso, existe menos reciprocidade na relação; é importante olhar para isso com cuidado e levar em conta que o amor também deve ser livre.

