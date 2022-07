O fenômeno gigantesco captado pela NASA no espaço; confira registro

Um fenômeno impressionante foi captado pela Agência Espacial Americana (NASA) no espaço recentemente.

Como detalhado pela NASA, para isso, foram utilizados informações do importante Observatório de raios-X Chandra.

No fenômeno, jatos de um buraco negro supermassivo estão gerando poderosas ondas de choque, em escala galáctica em M106.

M106 é uma galáxia espiral na constelação de Canes Venatici. Foi descoberto por Pierre Méchain em 1781.

“M106 é uma galáxia espiral gigante e está localizada entre 21 e 25 milhões de anos-luz da Terra. É também uma galáxia Seyfert, uma vez que, devido à emissão de raios-X detectada, parte da galáxia é suspeita de estar se transformando em um buraco negro supermassivo”.

O fenômeno gigantesco captado pela NASA no espaço

Como detalhado pela NASA, as ondas de choque são então gás de aquecimento, gás suficiente para formar cerca de 10 milhões de sóis, a milhares de graus em uma exibição espetacular.

Importante descoberta pode desvendar formação de buraco negro

Em outra descoberta importante, os astrônomos fizeram uma medição recorde da rotação de um buraco negro, 1 das 2 propriedades fundamentais.

O Observatório de Raios-X Chandra da NASA mostra que este buraco negro está girando mais devagar do que a maioria de seus primos menores.

Ainda de acordo com as informações, com isso, fornecendo pistas de como ele cresce. Confira postagem:

