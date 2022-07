Confira as previsões para todos os signos do zodíaco no horóscopo mensal.

Horóscopo mensal: Previsões para todos os signos do zodíaco em julho de 2022

Áries

As oportunidades chegarão durante o mês de julho e você sairá na frente em questões de trabalho e seu próprio negócio. Lembre-se de que seu signo é dominado pelo número sete, o que o torna mais capaz de crescer economicamente, mas você deve enfrentar seus problemas, tomar decisões e deixar para trás amizades ruins ou amores interessados. Em sua metamorfose você finalmente decidirá aceitar seu relacionamento. Aprenda a ter uma boa alimentação saudável para não ter problemas de saúde. Uma surpresa econômica chega com os números 21 e 57. Use mais a cor vermelha. Seus dias mágicos neste mês são 07, 11 e 20, então prepare-se para receber surpresas agradáveis em todos os sentidos.

Touro

O signo de Touro perceberá neste mês que deve amadurecer e deixar o entretenimento para trás. Você se compromete a crescer no trabalho e dar continuidade aos seus estudos e negócios inacabados. Seu signo gosta dos melhores eventos e reuniões, mas nem tudo é conviver com os outros, você também deve reservar um tempo para si mesmo. Mudanças radicais em termos de trabalho, por isso você deve se preparar para um reajuste. Seus melhores números serão 01 e 31. Roxo é sua cor da sorte. No amor, esqueça aquela pessoa que não era para você, não seja teimoso e arme-se de caráter; virá um verdadeiro amor do signo de Aquário, Libra ou Sagitário. Volte à sua rotina de exercícios.

Gêmeos

Durante este mês você tomará decisões importantes em seu trabalho e vida acadêmica; seu signo gosta de crescer em todos os aspectos. Você decide abrir aquele negócio que você tanto deseja, é só tentar cuidar da inveja e do mau-olhado que vai estar bem forte esse mês. Você recebe um convite para fazer uma viagem com seus amigos, aproveite para captar novas energias positivas. Seus melhores números serão 36 e 61. Suas cores serão azul e vermelho. Evite sair com duas pessoas ao mesmo tempo e fique com apenas um parceiro. Para solteiros geminianos será um mês de muitas aventuras e amores. Os dias 06, 15 e 30 serão mágicos e cheios de surpresas agradáveis, basta ser mais discreto em tudo que fizer.

Câncer

A evolução espiritual chega até você neste mês de julho e serão 31 dias de conquistas em assuntos profissionais, por isso você deve estar preparado para qualquer oportunidade de trabalho. Terá muitos convites para festas. Seus melhores números serão 10 e 24. Use mais branco e verde, tente usá-los nas segundas-feiras. Continue com sua boa atitude em relação ao futuro e não permita a entrada de pensamentos negativos. Chega um novo amor do signo de Peixes ou Escorpião que será muito compatível com você. Seus melhores dias neste mês de julho serão 03, 09 e 16.

Leão

Você retomará seus estudos este mês e estará em constante progresso pessoal. Seu signo é dominado pela perfeição em termos de trabalho, então haverá confrontos com seus colegas. Procure agir com prudência em todos os seus comentários para que não sejam usados contra você posteriormente. Não se esqueça que Leão é o signo que mais defende seus ideais e busca sempre estar certo sem que os outros se expressem, por isso tente ficar mais calmo nesses 31 dias e não cometa imprudências das quais poderá se arrepender mais tarde. Você recebe um prêmio financeiro com os números 12 e 22 e sua cor de abundância é o amarelo. Para os leoninos casados, haverá perigo de separação este mês.

Virgem

Durante o mês de julho você pensará muito no seu futuro e na garantia de um patrimônio. É o seu mês de sorte em matéria de investimento, apenas seja mais discreto com suas oportunidades de trabalho e não se encha de inveja. Você carregará suas energias positivas nos dias 07, 13 e 24. Serão dias de boas energias ao redor de sua vida, lembre-se que seu signo é dominado por negócios prósperos. Você ainda é muito estável no amor com seu parceiro e alguém que é muito compatível virá para solteiros. Você é a peça perfeita na sua família, procure ajudá-los no que precisarem. Você é muito apaixonado em tudo que empreende, mas fica desanimado. Seja mais consistente e não peça tantas opiniões. Seus números da sorte serão 11 e 32. Use laranja, sua cor de abundância.

Libra

Este mês você terá sorte economicamente porque chega dinheiro que não esperava. Seus números mágicos serão 43 e 70 e sua cor é dourada. Terá maior motivação para fazer projetos pessoais. Lembre-se de que a energia sexual o domina e isso faz com que tudo flua melhor com seu parceiro. Melhore sua concentração em tudo o que você se propõe a fazer. Seu temperamento é muito forte e às vezes você deixa as pessoas que te amam com raiva, aprende a se acalmar e pensar no que você vai dizer para não magoar. Os dias 08, 11 e 27 serão muito bons.

Escorpião

Julho será para uma mudança total na sua forma de pensar e uma atitude mais positiva, você sempre busca se destacar de todos ao seu redor e neste mês terá a oportunidade de um emprego melhor. Tente não brigar com seu parceiro, por uma possível separação. É necessário controlar seu caráter e não ser tão impulsivo. Você é o mais carismático do zodíaco, por isso está sempre nos melhores eventos sociais. Os solteiros vão se apaixonar novamente, porque os escorpianos sempre têm que ter um relacionamento estável. Possível casamento para quem tem uma relação antiga. Seus números da sorte são 29 e 44; sua cor prata. Seus dias mágicos são 15, 18 e 29, serão muito bons para fazer qualquer investimento.

Sagitário

Haverá uma renovação muito forte em todos os seus pensamentos e formas de agir para ser uma pessoa melhor. Você terá muita sorte porque sua energia positiva é renovada, apenas tome cuidado para não gastar com coisas que você não vai usar. Então organize mais seu tempo. Seus números da sorte são 26 e 53 e suas cores são azul e amarelo. Faça uma alimentação mais balanceada. Seus dias mágicos para fazer mudanças em seu trabalho e a resolução de questões legais será nos dias 04, 19 e 21. Um parente está te procurando para te convidar para um casamento. Pare de procurar desculpas para não ter uma família. Os sagitarianos solteiros conhecerão pessoas relacionadas ao seu desejo sexual, mas não ao seu interesse pela vida.

Capricórnio

Em julho haverá abundância para o seu signo porque as energias da riqueza estarão do seu lado, não hesite e troque seu emprego por um melhor ou se você tem planos de iniciar um negócio, faça-o, pois fará muito bem. Seus números da sorte são 51 e 60, suas cores são amarelo e laranja. Os dias da fortuna são 05, 11 e 23. Lembre-se que sua mente está sempre procurando um obstáculo para não continuar com sucesso (evite uma sabotagem). O ponto fraco que você terá é o estresse e os hormônios. Seu signo é muito difícil de ser fiel, mas tente não procurar problemas com seu parceiro apenas por uma noite de paixão, controle seu impulso sexual.

Aquário

Durante o mês de julho você estará mais ativo em questões de trabalho porque é hora de se destacar. Neste mês as energias positivas o cercarão para alcançá-lo, apenas tente não esperar sentado, fique ativo e saia buscar o seu sucesso porque as estrelas estarão ao seu lado. Seus números da sorte são 02 e 55, suas cores são verde e azul. Seus dias mágicos são 07, 15 e 27, nessas semanas você estará em dia com todos os papéis pendentes. Você terá um problema no trabalho, tente resolver da melhor forma. Seu ponto fraco é a parte inferior das costas e cintura, se você estiver se exercitando, tome cuidado para não se machucar mais.

Peixes

Julho será o seu melhor mês porque as estrelas vão reinar a seu favor e isso ajuda muito o seu signo a crescer em todos os seus planos. Você mostrará a si mesmo o que é capaz de fazer em questões de trabalho e negócios. Um amor inesperado pode aparecer. Seus números da sorte são 09 e 42; suas cores vermelho e branco. Lembre-se que seu signo sempre busca ter um patrimônio fixo para o seu futuro. Seu ponto fraco são os nervos e o estresse do trabalho, não pare de se exercitar, isso o ajudará. Seus dias de sorte são 08, 13 e 24. Solteiros de Peixes vão ter um mês de muitos novos amores.