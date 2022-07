Essas são as raças de cães menos amorosas

Muitos tutores pensam em ter um animal de estimação justamente pelo amor que eles podem oferecer ao seres humanos. Contudo, caso a escolha de adoção seja um cachorro, é preciso compreender que algumas raças gostam de ser mais independentes, logo, são consideradas um pouco mais frias e menos amorosas. Veja quais são elas a seguir.

Cairn terrier

Essa raça é bem energética e possuem facilidade nos treinamentos. Os cairn terrier gosta muito de latir e são mais independentes do que outras raças. Outra característica marcante é a super proteção, então você deve acostumá-lo com outros animais e humanos desde filhotes para que o ciúme não se torne um problema.

Shiba Inu

Costumam dizer que os cães dessa raça se parecem mais com gatos do que cachorros, devido a sua personalidade. São cães fiéis ao seus donos e muito inteligentes, mas são mais frios e costumam ignorar outras pessoas. Também são muito independentes.

Lébrel irlandês

Lébrel irlandês ou wolfhound irlandês é uma das raças consideradas uma das mais altas. É o cão que o Sirius Black se transforma nos filmes de Harry Potter. Também é muito independente e costuma mostrar afeto somente às pessoas da sua família. Contudo, convive muito bem com outros animais.

Chow-chow

Eles se parecem com um urso de tão fofos e peludos, mas também possuem a personalidade de um gato. Eles gostam mais de ficar deitados do que latir ou se mexer. Também não têm muita paciência com outros cães ou com crianças, por isso precisam de muito treinamento para socialização.

Borzoi

Outra raça presente em filmes. Ela aparece em “A Dama e o Vagabundo”, com um cachorro de orelhas compridas e encurvadas. Seu nome na animação é Boris. A raça tem origem na Rússia e é considerada muito energética, protetora e que não gosta de pessoas estranhas.

