Campeonato de PUBG MOBILE volta ao presencial com direito a premiação milionária

Os jogadores de PUBG MOBILE têm muito que comemorar! A segunda edição do PUBG MOBILE World Invitational (PMWI) foi oficialmente anunciada e contará com uma premiação milionária!

O torneio, que acontecerá a partir de 11 de agosto em Riad, na Arábia Saudita, contará com uma premiação avaliada em mais de R$15 milhões. Além disso, a competição marca o retorno das competições mundiais de PUBG MOBILE ao formato presencial.

Em parceria com o festival Gamers8 e com a produtora e organizadora de esports ESL, o PMWI promete mexer com o coração dos torcedores. Neste ano, a competição terá um novo formato, sendo dividida em duas semanas de disputas intensas pelo título.

A primeira semana, disputada entre 11 e 13 de agosto, terá a participação das 18 equipes convidadas, que se enfrentam no Torneio Principal. Nesta fase, a premiação é avaliada em 2 milhões de dólares, aproximadamente R$10 milhões.

Ao longo desta etapa, competem equipes da América Latina, América do Norte, Indonésia, Vietnam, Turquia, Paquistão, Arábia, África, Europa, China, Japão e outras regiões. O Brasil será representado pela equipe da Vivo Keyd.

Afterparty Showdown

Ao longo da segunda semana de competição será disputado o Afterparty Showdown, entre os dias 18 e 20 de agosto. Nesta fase participarão 12 equipes que competem pela premiação restante de 1 milhão de dólares.

Os participantes serão definidos da seguinte forma: as cinco equipes mais bem colocadas nas disputas da primeira semana; seis equipes escolhidas conforme as regiões; uma equipe convidada especial. As votações serão abertas nas redes sociais do jogo e torcedores e jogadores poderão votar.

A competição será transmitida nos canais oficiais do PUBG MOBILE eSports, a partir das 8 horas da manhã.

Além do anúncio do PMWI, o PUBG MOBILE também confirmou que o PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) irá retornar neste ano com um prêmio estimado em mais de R$20 milhões para as equipes que disputarão o torneio.