O conselho para cada signo aplicar na vida amorosa em Julho de 2022

Julho de 2022 começou e cada signo do zodíaco pode levar um conselho especial para lidar com os desafios da vida amorosa durante este mês.

Confira quais são e como aplicar esses direcionamentos valiosos:

Áries

Hora de saber o que precisa ser mudado e manter o foco em si mesmo. Não tema fazer escolhas diferentes.

Touro

O amor e a paixão serão renovados; agora cabe a você ter tempo para criar novas bases e planejar os próximos passos.

Gêmeos

Não se feche quando o inesperado toma conta; tenha mais clareza e saiba o que nutre seus sentimentos e crescimento.

Câncer

Hora de não cair nos mesmos erros, pois você pode ser testado com situações bem parecidas. Lembre-se que o amor que deseja irá surgir quando estiver pronto.

Leão

Certifique-se de dar uma nova cara aos sentimentos, mesmo que algo do passado retorne; voce é que tem o poder nas mãos e precisa saber usar.

Virgem

Reavalie o que se alinha com o seu coração e aquilo que já ficou para trás; é hora de dar passos importantes nos compromissos.

Libra

Aproveite as oportunidades e tente por mais complexo que pareça; parar no meio do caminho não o ajudará a realizar.

Escorpião

Excelentes notícias o animam, mas também é importante se manter aberto quando nada acontece; saia da zona de conforto e se surpreenda.

Sagitário

O amor irá alcançar um novo patamar se você está disposto a sentir e não teme a vulnerabilidade dos sentimentos; lar é onde está o coração.

Capricórnio

Tenha mais tempo para dar oportunidade a quem e o que ama; abra o coração para criar o que trará felicidade.

Aquário

Tenha jogo de cintura para lidar com os problemas e desafios; eles sempre irão acontecer e são o primeiro passo para a evolução.

Peixes

Tente o novo e se liberte de qualquer pensamento limitante; isso não o ajudará a alcançar o que deseja, pois é hora de mudar.