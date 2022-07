Embora para muitos possa parecer algo de ficção científica, trata-se de algo bastante real: a NASA está planejando desenvolver um arsenal de robôs cujo objetivo é buscar vida fora de nosso planeta.

Para quem está curioso, de acordo com o detalhado pelo portal FayerWayer, trata-se de robôs do tamanho de um celular que hoje têm a função de investigar planetas e corpos celestes. Eles serão protagonistas do conceito conhecido SWIM.

Em linhas gerais, os robôs seriam incorporados em uma sonda que derrete gelo e afunda através da camada de gelo dos planetas com vários quilômetros de espessura, antes que um mecanismo os libere debaixo d’água para fazer medições da temperatura do planeta.

Leia também as seguintes notícias sobre a NASA:

Um investimento milionário

Para que a iniciativa seja possível, em especial para estudar sua viabilidade, a NASA disponibilizou a verba de U$600 mil (dólares) a Ethan Schaler, engenheiro mecânico especializado em robótica no Laboratório de Propulsão a Jato da agência espacial. A esperança é de criar um protótipo nos próximos dois anos.

Schaler se questionou: “Onde podemos levar a robótica miniaturizada e aplicá-la de maneiras novas e interessantes para explorar nosso sistema solar?”. E então, respondeu: “Com um enxame de pequenos robôs nadadores, podemos explorar um volume muito maior de água oceânica e melhorar nossas medições com vários robôs coletando dados na mesma área”.

NASA revela plano de desenvolver arsenal de robôs caçadores de alienígenas Reprodução - NASA (NASA)

E, se você está curioso sobre como funcionariam, segundo informações, cada robô seria equipado com seu próprio sistema de propulsão, computador e sistema de comunicação ultrassônico. Além disso, haveria um conjunto de sensores para medir pressão, acidez, temperatura e salinidade.

Vale lembrar que atualmente o conceito SWIM não faz parte de nenhuma missão da NASA. De toda forma, acredita-se que pode ser parte da missão Europa Clipper em 2024.

Por sua vez, a agência espacial assegurou que tais robôs aumentariam a probabilidade de detectar evidências de vida.

+ GOSTOU DESTA NOTÍCIA? ENTÃO, SIGA SUA LEITURA COM ESTES CONTEÚDOS: