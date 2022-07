NASA: enxame de robôs nadadores pode ser a solução para caçar vida em outros planetas

Ilustração do conceito do projeto SWIN (NASA/JPL-Caltech)

Em um projeto digno dos filmes de ficção científica de Hollywood, mas que pode trazer conhecimentos reais para a ciência e, quem sabe, até encontrar novas formas de vida em nosso sistema solar, a NASA estuda a viabilidade de usar pequenos robôs na exploração de outros planetas.

Esses pequenos robôs idealizados no projeto SWIM seriam do tamanho de pequenos smartphones, com capacidade subaquática, e seriam inseridos por uma sonda capaz de derreter o gelo nas camadas mais profundas dos planetas com oceanos congelados para estudar o ambiente, fazer medições físicas e químicas e também avaliar a possibilidade de haver vida, mesmo que molecular, em ambientes aquáticos.

Segundo um relatório do site Independent, a NASA já teria investido cerca de US$ 600 mil ( cerca de R$ 3 milhões) para que um engenheiro mecânico especializado em robótica do Laboratório de Propulsão a Jato da agência aeroespacial estudasse a viabilidade técnica do projeto e criasse os primeiros esboços de design do protótipo.

“Com um enxame de pequenos robôs nadadores podemos explorar um volume muito maior de água oceânica e melhorar nossas medições com vários robôs coletando dados na mesma área e depois comparando-os”, esclareceu o engenheiro da NASA Ethan Schaler.

Cada pequeno robô, de acordo com o projeto concebido pelos criadores, deve ter seu próprio sistema de propulsão, um computador e sistemas de comunicação ultrassônico, além de conjunto de sensores para medir salinidade, acidez, temperatura, pressão e biomarcadores para detectar vida.

O projeto SWIM ainda não saiu do papel, mas cientistas acreditam que as próximas missões espaciais a partir de 2024 já possam levar em sua bagagem uma carga dos pequenos robôs exploradores, também chamados pelos cientistas de caçadores de vida extraterrestre.

