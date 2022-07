Esses são os melhores perfumes masculinos da Eudora para você ter na sua coleção

Você já pensou em adquirir algum perfume da Eudora, contudo sempre prioriza outras marcas nacionais por não conhecer exatamente os aromas? Saiba que, uma das primeiras coisas que você deve saber é que a Eudora faz parte do grupo O Boticário, outra rede muito forte no mundo da perfumaria.

Se você está curioso para saber quais são as melhores fragrâncias masculinas da empresa, veja a tier list (lista de níveis) a seguir, elaborada pelo youtuber com foco em perfumes, Halyssonn Abreu.

Ótima qualidade

Club 6

Club 6 é considerado o ‘carro-chefe’ das fragrâncias masculinas da marca. Seu aroma lembra o importado A*Men Pure Malt, de Mugler. Para o especialista, ele está entre os melhores perfumes masculinos em quesito custo-benefício na perfumaria nacional. Possui notas de Âmbar, Patchouli/Oriza, Carvalho, Hortelã, Notas Cítricas e Sândalo.

Impression in Black

Essa é a linha com preço mais elevado da marca, contudo, para Halyssonn, esse é um perfume com um valor que vale a pena pagar. Possui notas de Pimenta Preta no topo. Noz Moscada no corpo e fundo em Cedro.

Vale a pena conhecer

Eudora Sport

As notas de topo são Gengibre, Notas Ozônicas, Hortelã e Limão. As notas de coração são Alecrim, Folha de Violeta, Sálvia e Cardamomo e as notas de fundo são Almíscar, Cedro e Vetiver.

Volpe Master

As notas de topo são Cardamomo, Bergamota, Toranja e Hortelã. as notas de coração são Noz-moscada, Pimenta, Coentro, Gerânio e Alecrim e as notas de fundo são Ládano, Sândalo, Baunilha, Cumarina, Vetiver, Âmbar, Patchouli/Oriza, Cedro da Virgínia, Segredo Eudora®, Almíscar e Cashmeran.

Parecidos com outras fragrâncias

On Men Night

Essa é uma fragrância compartilhável bem simples. Seu aroma é inspirado no importado 212 VIP Men. Possui notas de Canela, Pimenta e Notas Amadeiradas.

For Life

Para o youtuber, a construção desse perfume é muito sintética. Ele lembra Stronger With You, da Armani, porém em uma versão mais simples. A nota de topo é Pimenta Rosa. A nota de coração é Sândalo e a nota de fundo é Patchouli/Oriza.

Vale a pena (com desconto)

Volpe

As notas de topo são Cardamomo, Pimenta de Madagascar, Sálvia, Bergamota da Calábria e Notas Oceânicas. As notas de coração são Hércules Clube, Canela, Agarwood (Oud), Gengibre e Lavanda Silvestre e as notas de fundo são Couro, Cedro da Virgínia, Patchouli/Oriza e Vetiver do Haiti.

Carbon Turbo

As notas de topo são Tomilho, Hortelã, Cardamomo, Sálvia e Maçã. As notas de coração são Cedro, Violeta, Lavanda e Noz-moscada e as notas de fundo são Âmbar, Couro, Baunilha e Segredo Eudora®.

Excesso de cardamomo

Rummo Explorer

As notas de topo são Cardamomo, Elemi e Bergamota. As notas de coração são Gerânio, Notas Minerais, Lavanda e Bálsamo de Gurjan. As notas de fundo são Patchouli/Oriza, Âmbar e Musgo.

Intention For Man

As notas de topo são Bergamota, Sálvia, Lavanda, Limão Italiano e Pimenta de Madagascar. As notas de coração são Cardamomo e Gerânio e as notas de fundo são Sândalo, Cashmeran, Leite, Cedro do Texas e Patchouli da Indonésia.

