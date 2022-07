Confira detalhes da oitava rodada do CBLOL 2022

Estamos nos aproximando do final do primeiro turno. (Reprodução / Riot Games)

O Campeonato Brasileiro de League of Legends teve sua oitava rodada disputada durante a tarde deste domingo, 3 de julho. Com cinco partidas realizadas ao longo do dia, algumas equipes se distanciaram na liderança enquanto outras seguem em situação dramática nas últimas posições da tabela.

Os confrontos foram realizados de forma presencial na Arena CBLOL em São Paulo, e transmitidos online pelos canais oficiais da competição. Se você perdeu algum detalhe do que aconteceu, então confira os destaques de cada uma das partidas.

KaBuM! vs Rensga

A primeira partida do dia foi entre os Ninjas e os Cowboys. A KaBuM chegou na partida concentrada em conquistar os objetivos neutros do mapa e deixaram a Rensga conquistar alguns abates no início do confronto. Apesar de cederem os abates iniciais, os bônus conquistados garantiram uma boa vantagem para os Ninjas que em pouco tempo começaram a vencer luta atrás de luta mesmo quando a iniciação partia dos jogadores da Rensga.

Com apenas 18 minutos de jogo, e mostrando um jogo acelerado, a KaBuM ficou a ponto de Alma enquanto a Rensga precisa jogar com o tempo a seu favor para conseguir entrar em condições de bater de frente nas lutas.

Após perder espaço no mapa, a Rensga foi forçada a jogar na base enquanto a KaBuM seguiu em ritmo acelerado conquistando todos os objetivos do mapa. Não demorou muito para os Ninjas conseguirem invadir a base dos Cowboys e conquistarem a vitória.

Liberty vs RED Canids Kalunga

A segunda partida deste domingo foi entre Liberty e RED Canids Kalunga. Enquanto a RED joga para manter a liderança na tabela, a Liberty busca se estabelecer entre os 6 primeiros colocados.

Em um início de jogo controlado, as duas equipes buscaram focar nos objetivos neutros e na derrubada das barricadas para conseguir alguma vantagem no ouro. Nessa briga por objetivos, a Liberty saiu na frente ao conquistar o primeiro dragão da partida.

Apesar do primeiro dragão ser da Liberty, a Matilha conseguiu conquistar os demais objetivos e se colocar a frente no placar, mas logo foram cobrados com boas lutas que colocaram novamente uma ligeira vantagem no placar de ouro para a Liberty.

No entanto, a RED conseguiu um melhor desempenho nas lutas e conquistou grande vantagem, a partir daí foi administrar as vantagens e seguir rumo a mais uma vitória e a liderança isolada.

INTZ vs paiN Gaming

O terceiro jogo deste domingo é um dos maiores clássicos do CBLOL. A partida entre INTZ e paiN Gaming marca mais um confronto entre os extremos da tabela. Enquanto a paiN joga de olho na liderança, a INTZ joga para tentar sair da lanterna do campeonato.

Em um jogo de início tranquilo, a conquista de objetivos foi a marca do começo do jogo, com dois dragões (um para cada lado), arauto a favor da INTZ e a primeira torre a favor dos Intrépidos. No entanto, a primeira eliminação aconteceu somente aos 13 minutos de partida e foi a favor da equipe dos Tradicionais.

A primeira grande luta estourou na briga pelo terceiro dragão da partida, que ficou para a INTZ ao custo da eliminação de todos os seus jogadores, o que ainda deixou o cenário melhor para a paiN que segue a frente no placar de ouro.

A partir daí, a paiN começou a encontrar os jogadores da INTZ mal posicionados no mapa e cobrou nas eliminações, deixando os Intrépidos em uma situação difícil. Com a Alma do Oceano e o buff do Barão em mãos, os Tradicionais rumaram para a vitória e continuam colados nos líderes.

LOUD vs Miners

O quarto jogo do dia foi entre LOUD e Miners. Diferente das partidas anteriores, o jogo começou acelerado em eliminações e objetivos. De forma certeira a LOUD conseguiu impor seu jogo e conquistou uma boa vantagem de mapa, eliminações e objetivos logo antes dos 20 minutos de jogo tornando difícil da Miners responder de igual para igual.

De forma controlada, a LOUD conquistou objetivo atrás de objetivo e fizeram uma partida tranquila que foi finalizada com sucesso marcando mais uma vitória.

Flamengo Los Grandes vs FURIA,

A última partida do dia marcou a busca do Flamengo Los Grandes pelo seu lugar entre os seis primeiros colocados da competição. Para isso, eles precisam passar pela super FURIA que segue entre os três primeiros colocados apesar da derrota sofrida ontem.

Mostrando um início de partida acelerado, a FURIA se impôs pelo mapa conquistando visão em todo o mapa e dificultando a vida dos jogadores do Fla. De forma impetuosa, eles seguiram conquistando os objetivos e colocando uma diferença cada vez maior no placar de ouro, o que garante uma certa tranquilidade nas lutas.

E com direito a conquista de “jogo mais rápido” do split, a FURIA atropelou o Flamengo e conquisto mais uma vitória e quebrando a boa sequência de partidas apresentada pelo Fla.

Os jogos do CBLOL voltam a acontecer no próximo final de semana, onde será disputada a última rodada do primeiro turno e a primeira rodada do segundo.