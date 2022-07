CBLOL 2022: descubra o que aconteceu na rodada deste sábado!

E chegou a hora de mais uma rodada do CBLOL 2022! As partidas do campeonato brasileiro de League of Legends voltaram a acontecer na tarde deste sábado, dia 2 de julho.

Entre os destaques da semana, temos o jogo entre paiN Gaming e FURIA, a nova escalação da equipe da Rensga e a primeira rodada com a campeã Bel’Veth disponível para a escolha dos jogadores.

Miners vs Flamengo Los Grandes

A primeira partida da tarde foi o confronto entre Miners e Flamengo Los Grandes. As equipes, que seguem emboladas entre o meio e o final da tabela, entraram disputando a possibilidade de conquistar uma situação mais confortável no campeonato.

Em um jogo de início calmo, a primeira eliminação aconteceu na rota inferior em uma boa jogada da dupla da Miners, Celo e Sive, que conseguiram eliminar o caçador do Fla.

Com uma boa execução, a Miners ainda conseguiu uma boa luta antes dos 20 minutos de jogo e ficou em grande vantagem na partida .

Apesar do Fla conseguir atrasar o jogo, os principais objetivos neutros fizeram a diferença e a Miners conseguiu encontrar boas lutas que garantiram eliminações e buffs importantes para a equipe.

Com as condições de vitória claras, a Miners seguiu rumo à base do Flamengo e conquistou a primeira vitória deste sábado.

Rensga vs LOUD

Depois de uma dura semana, com a mudança de quase toda a equipe, a Rensga veio para a partida contra a LOUD com o elenco renovado, a exceção de sua rota inferior.

E a partida começou melhor para os Cowboys, que saíram na frente com uma eliminação na rota inferior. No entanto, a LOUD conseguiu responder a altura e garantiu os objetivos neutros pra ficar lado a lado no placar de ouro.

Com algumas lutas encaixadas, a LOUD conseguiu passar a frente no ouro e mudou sua postura nas lutas, garantindo eliminações importantes para facilitar a conquista de objetivos.

Apesar de um bom começo no jogo, a Rensga não conseguiu segurar a composição da LOUD e viu sua base ser destruída em mais uma derrota.

RED Canids Kalunga vs KaBuM!

O terceiro jogo do dia foi entre RED Canids Kalunga e KaBuM. Na primeira partida sem o comando de Nuddle, os Ninjas entraram no stage preparados para enfrentar a Matilha, que segue embalada no topo da tabela.

Com um começo de jogo mais lento, a primeira eliminação demorou um pouco pra sair, mas ficou nas mãos do caçador da RED, Aegis. No entanto, as lutas esfriaram e as duas equipes focaram nos objetivos e em conquistar visão de mapa.

Somente após 18 minutos foi que novas lutas voltaram a estourar. Em uma decisão equivocada, a RED perdeu quase todos os jogadores em uma luta na rota do topo, no entanto, após realizar o buff do Barão foi a vez dos Ninjas caírem um a um em uma boa luta da RED.

A partir deste momento a partida foi repleta de lutas que pouco a pouco foram ficando completamente a favor da Matilha. Com a alma do dragão e o buff do Barão a RED seguiu pra garantir mais uma vitória e terminar o dia na primeira posição.

paiN Gaming vs FURIA

O jogo da semana veio com um gostinho de briga pela liderança. Na quarta partida do dia paiN Gaming e FURIA fizeram um confronto pegado.

O começo foi melhor para os Tradicionais, que abriram um 2 a 0 no placar de eliminações. Apesar disso, a FURIA conseguiu segurar o jogo e não deixou os adversários dispararem no placar.

Com o jogo chegando aos 30 minutos, a paiN conseguiu abrir a base da FURIA pela rota do meio e garantiu uma boa vantagem de mapa, ficando a poucos passos de fechar a partida. E a vitória veio de forma impecável após a conquista do segundo Barão.

Com isso, a FURIA perde sua segunda partida na temporada e a paiN conquista mais uma vitória se mantendo no top 3 da tabela.

INTZ vs Liberty

O confronto final do dia ficou por conta de INTZ e Liberty. Enquanto a Liberty briga pelo top 6, os Intrépidos seguem nas últimas posições da tabela.

O jogo começou de forma tranquila e focada nos objetivos, e nessa a Liberty foi levando uma pequena vantagem. Com abates e dragões a seu favor, eles conseguiram vantagem no mapa e uma situação mais confortável no começo de jogo.

Jogando de forma controlada e com a composição bem executada, a Liberty não precisou de desespero para fechar a partida. A vitória veio com direito a um pentakill do jogador Matsukaze.

Com o resultado, a INTZ segue nas últimas colocações junto com a Rensga enquanto a Liberty se coloca cada vez mais perto do topo da tabela.

As partidas do CBLOL voltam a acontecer neste domingo, a partir das 13 horas.