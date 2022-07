4 perfumes nacionais que prometem ENLOQUECER os homens

E. Rouge - Eudora

A fragrância é um chipre floral ‘viciante’, com destaque para a nota de maçã vermelha. O perfume é ideal para ser utilizado à noite e em dias com temperaturas mais baixas.

As notas de topo são Ameixa, Pera, Mandarina Verde, Bergamota e Davana. As notas de coração são Maçã Vermelha, Madeiras Preciosas, Jasmim Sambac, Pêssego, Peônia, Gengibre africano e Ládano e as notas de fundo são Âmbar, Creme, Almíscar e Segredo Eudora®.

Una Infinito - Natura

Esse perfume chipre sensual se destaca em qualquer ambiente e pode ser sentido de longe. É versátil, podendo ser utilizado no dia-a-dia, contudo, combina mais com as estações outono-inverno.

As notas de topo são Mandarina, Toranja, Bergamota, Frésia e Lírio-do-Vale. As notas de coração são Ameixa, Gardênia, Jasmim e Rosa e as notas de fundo são Cumarina, Notas Doces e Sândalo.

Glamour Secret Black - O Boticário

Essa é uma fragrância floral frutada gourmet muito sensual, porém ao mesmo tempo é leve e não deixa um rastro de aroma tão grande quanto os outros citados. Porém, quem chegar próximo, com certeza irá te elogiar. O destaque está na nota de framboesa e por não ser invasivo, pode ser utilizado em todas as estações.

As notas de topo são Peônia, Lírio, Laranja e Lírio-do-Vale. As notas de coração são Framboesa, Ameixa, Tiaré e Trigo e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Âmbar, Almíscar e Sândalo.

Patrícia Abravanel Essence - Jequiti

o perfume é considerado um âmbar floral, com notas amadeiradas e adocicadas. Seu aroma lembra La Belle, de Jean Paul Gaultier, porém de forma mais leve e versátil.

As notas de topo são Framboesa, Maçã e Pimenta. As notas de coração são Violeta, Gardênia e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo e Vetiver.

