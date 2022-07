Relacionamento: 3 chaves CRUCIAIS para a relação dar certo, segundo especialistas

Ao compartilhar sua vivência com outra pessoa de forma voluntária, pode ser uma das melhores sensações para quem busca viver um romance. E quem não gosta de sentir-se amado?

Apesar de os sentidos estarem aflorados, principalmente quando se trata do início, é necessário evitar ‘pousar a cabeça nas nuvens’. Afinal, cada ser humano possui sua individualidade e precisa ser entendida – com muita maturidade.

Dar espaço para um relacionamento requer disposição para amar e ser amado, na medida do possível e real. Para que o compromisso seja fortificado, existem alguns pontos imprescindíveis.

Neste artigo, traremos uma sessão com três chaves para fazer sua relação caminhar e dar certo, sendo esta a segunda parte. Se você ainda não conferiu a primeira, clique no link abaixo e depois volte para cá.

De acordo com uma publicação do portal MBG Relationships, feito pelas especialistas Kristina Hallet – psicóloga clínica – e Monica Parikh – advogada e coach em namoro, abaixo você confere as dicas.

1 – Trabalhe na autoestima

Jamais baseie sua autoestima em opiniões alheias e no fato de ter um parceiro ao seu lado. Procure valorizar a si mesmo como indivíduo que não se importa com o que outros dizem. Isso te fará uma pessoa mais madura e preparada.

2 – Cuide de suas próprias necessidades

Lembre-se que você já não é mais criança. Se estiver com vontade de ver um filme, vá ao cinema. Quer sorvete? Vá e compre. Não dependa das regras de seu parceiro quanto ao que fazer, ambos devem ser livres e responsáveis o suficiente para cuidar das próprias necessidades.

3 – Estabeleça limites

Quando algo que não te agradar acontecer, não evite agir para não “perder a paz”. Sinceridade e diálogo são alguns dos pontos chave para evitar qualquer desvio saudável na relação. Seja sempre honesto e faça com que seu parceiro se sinta com a mesma liberdade.