Perfumes femininos baratos, mas que possuem aroma de fragrâncias caras

Se você entende um pouco de perfume, já percebeu que, algumas fragrâncias que possuem um preço mais em conta, acabam gerando um aroma mais sintético, ou seja, mais artificial. Porém, não são todos os perfumes ‘baratinhos’ que são construídos dessa forma.

Confira a seguir a lista do canal ‘Perfumando-se’ com fragrâncias baratas e refinadas que aparentam até mesmo um preço mais caro.

Incandessence Lotus

As notas de topo são Marmelo, Amora e Hera. As notas de coração são Lótus, Peônia e Lírio-do-Brejo e as notas de fundo são Almíscar, Violeta, Baunilha e Notas Amadeiradas.

Pur Blanca My Essence

As notas de topo são Gardênia e Tangerina. As notas de coração são Gardênia do Tahiti, Peônia e Jasmim e as notas de fundo são Madeira de Cashmere, Almíscar e Cedro.

Capricho Hello Stars

A fragrância lembra Rouge Royal, de Marina De Bourbon. As notas de topo são Morango, Framboesa, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Violeta, Frésia e Cardamomo e as notas de fundo são Âmbar, Almíscar, Patchouli/Oriza e Musgo de Carvalho. É um perfume mais delicado.

Gaby Pedra Lab (inspirado em Gabrielle - Chanel)

Essa é uma fragrância inspirada em um dos aromas mais clássicos da perfumaria, o Gabrielle, da marca Chanel. As notas de topo são Toranja, Tangerina e Cassis/Groselha Preta. As notas de corpo são Flor de Laranjeira, Jasmim, Ylang Ylang, Tuberosa, Lírio-do-vale, Pêra e Pimenta Rosa e as notas de Fundo são Almíscar, Sândalo, Cashmeran e Raíz de Orris/Lírio Florentino.

Rose in Paris Rica de Marré

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pimenta Preta, Champanhe e Lichia. As notas de coração são Rosa e Frésia e as notas de fundo são Patchouli/Oriza, Sândalo e Baunilha.

