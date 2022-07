Os signos do zodíaco que amam quem exagera no relacionamento

Alguns signos do zodíaco podem até não assumir, mas amam aquelas pessoas que exageram na conquista e se entregam completamente aos relacionamentos.

Confira quais são e como isso acontece:

Touro

O taurino pode não assumir e tentar transmitir sempre a independência, mas no fundo, ele coloca suas necessidades em primeiro lugar e aqueles que tentam supri-las também. Uma das suas linguajes do amor é o cuidado e o mimo, por isso ele gosta se sentir especial. Pode ter expectativas altos e ser bastante caprichoso, de modo que cobra certa atenção de forma mais exagerada.

Câncer

O canceriano é dedicado ao amor e por isso sempre quer mais, seja em afeto, palavras e todo o tipo de gestos que demonstram a paixão. Ele sabe viver no mundo dos sentimentos e se sente mestre na situação, por isso, aqueles que preferem pecar pelo excesso o agradam muito mais do que quem tenta levar as coisas de forma mais sóbria. Infelizmente, podem se tornar um pouco controladores e embarcar em relacionamentos com grande dependência emocional.

Confira mais:

Virgem

Por mais que seja maduro e consciente para tomar as suas decisões, o amor tende a fazer o virginiano se tornar mais exigente. As expectativas são altas e eles preferem quem o prioriza até mesmo acima de si mesmos. Este signo acha que quem faz todos os seus esforços, tem mais chance de cumprir com as expectativas bem estabelecidas em sua vida amorosa. É melhor ter cuidado para não cair em promessas vazias ou paixões avassaladoras que não dão certo no cotidiano.

Sagitário

O sagitariano valoriza muito a sua liberdade e independência, mas engana-se quem acha que ele está sempre a espera de relacionamentos com trocas igualitárias. Este signo ama que as pessoas o surpreendam e sejam ousados na paixão, o que o faz sempre esperar um pouco mais no romance. Ele mesmo é especialista em ultrapassar os próprios limites e viver mudanças extremas para embarcar em uma relação. É preciso apenas ter cuidado para não se envolver em histórias pouco saudáveis ou se deixar consumir pelo tédio quando as coisas ficam mais estáveis.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!