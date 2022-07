Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 1 a 3 de julho de 2022

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 1 a 3 de julho de 2022:

Áries

Lembranças de um amor do passado; se as coisas terminaram mal, pense mais seguir em frente em sua vida amorosa.

O amor verdadeiro pode chegar pelo signo de Capricórnio, Leão ou Libra. Venda e um prazo a ser cumprido. Você se inscreve em um curso ou da um passo na aprendizagem.

Tenha cuidado com quedas e procure ficar atento nas ruas. Sem bom e prestativo, o cercará boas energias. Você ajudará seu alguém. Uma viagem com seu parceiro.

Tente usar mais o vermelho para atrair sorte. Domingo de comunicação com seu lado mais espiritual e meditação para acalmar a alma.

Touro

Final de semana em alto astral e boas energias. Uma surpresa chegará. No trabalho, tente não entrar em conflitos e não concentre sua atenção em intrigas para não se sentir mal.

Sua luz própria atrairá. Você conclui uma etapa difícil, principalmente no amor e isso fortalecerá suas energias; lembre-se de não voltar atrás.

Não se contamine com gente ruim. Procure pagar suas dívidas e evite preocupações; você deve finalizar esses compromissos e garantir sua tranquilidade. Você abre as portas da sua casa para um novo bichinho ou muda algo importante no lar.

Confira mais: Os signos que começam julho de 2022 com muito poder de atração

Gêmeos

Você terá visitas e aproveita os momentos; a família pode se aproximar e procura da companhia de seus entes queridos aumenta.

Você se prepara para uma mudança e pode ser de local. Tenha a documentação ou papéis importantes em ordem. Evite a raiva e não guarde tanto rancor; assim sua energia positiva continuará crescendo.

A água ou a praia irá limpar e remover a energia negativa. Você precisa mostrar seus sentimentos e se apaixonar. Um novo amor chega e será muito apaixonante.

Um amor antigo pode tentar voltar; feche esse episódio em sua vida. Você compra coisas novas e faz mudanças no lar.

Câncer

Amor e comemoração no fim de semana; passe tempo com pessoas queridas ao seu redor. Lembre-se de que o que você precisa para a felicidade sempre virá.

Você está no seu melhor momento e deve aproveitar. Você recebe e momentos especiais. Apenas tenha atenção com os problemas do trabalho e tente ter cuidado com as palavras; lembre-se de ser mais discreto.

Você continuará conhecendo pessoas muito parecidas com você e seus signos mais compatíveis são Aquário , Peixes e Escorpião. Você está charmoso e atrairá. Um amigo pedirá conselhos. Use mais o branco.

Leão

Será um fim de semana de reflexão que o deixará pensativo sobre tudo o que aconteceu; viva as emoções e avance em sua vida.

Um amor verdadeiro entrará em sua vida, apenas tente ser paciente. Você viverá três dias de certa melancolia; se reinvente e decida mudar seu visual para se animar. Cuide da saúde.

Tente terminar suas tarefas pendentes e evite problemas em seu trabalho. Você viaja. Evite ser controlador; o melhor da vida é dar a si mesmo seu próprio espaço e ter objetivos para realizar.

Novos projetos e fechamentos de contratos. O vermelho e o azul atraem a abundância. Um negócio ou oportunidade.

Veja mais: Os signos que precisam ter cuidado com intuição no início de julho de 2022

Virgem

Reuniões de trabalho e mudanças; procure se organizar. Você recebe um dinheiro extra ou comissões. Você dá um passo importante na vida adulta.

Não seja tão exigente consigo mesmo e sonhe também; lembre-se de que as coisas que você vivencia podem ser únicas, então tente ser menos dramático e aproveite mais.

Valorize suas conquistas pessoais. Cuide das suas costas e pescoço para não se machucar; saiba ter uma boa rotina de exercícios e não se lesione.

Use roupas mais claras para multiplicar sua sorte. Você recebe um convite para passar alguns dias em algum lugar. A praia irá recarregar suas energias.

Libra

Dedicação e organização no trabalho; uma mudança está chegando, mas tente não falar sobre isso para não atrair inveja. Seu signo está passando por um estágio de abundância.

Durante o fim de semana você pode conhecer uma pessoa que significa muito para você; tente aproveitar ao máximo esses momentos.

Você receberá notícias que o deixarão preocupado; fique muito atento e não deixe a raiva tomar conta. Uma viagem acontece. Lembre-se que passear e conhecer pessoas abrirá portas.

Escorpião

Sexta -feira de reuniões de trabalho e muita pressão; procure se acalmar e colocar suas obrigações em ordem. Não fique perdendo tempo no celular.

Será um fim de semana para visitar lugares ou pessoas. O contato com a natureza irá recarregar as energias. Dinheiro extra pode chegar; economize.

Preocupações pela saúde de alguém e apoio. Você atrairá o amor com o carisma. Alguém especial de Áries ou Virgem entra em sua vida. Um ex o procurará e pode não ser agradável. Um novo negócio.

Confira mais: Os signos que lidam com emoções intensas no começo de Julho de 2022

Sagitário

Nesta sexta-feira organize tudo no trabalho e seja mais proativo, principalmente em reuniões com seus chefes. Apenas tome cuidado com fofocas em seu ambiente de trabalho e seja mais discreto com sua vida pessoal.

Você vai em uma viagem ou visita pessoas queridas. Seu signo gosta de estar em constante movimento para renovar suas energias, então não deixe de ter tempo para fazer isso.

Um novo negócio. Você vai receber um dinheiro extra. Um amor de Câncer ou Libra entra em sua vida ou decide formalizar o relacionamento. Você se cuida mais e foca no seu bem-estar; continue assim.

Tente usar mais sua intuição e lembre-se que você tem muita capacidade de usar o sexto sentido no cotidiano. Aproveite.

Capricórnio

Muita organização no trabalho e assuntos pessoais na sexta-feira. Esse dia também será incrível no trabalho; não dê importância a problemas que não são seus.

Seu signo é muito forte e sempre sairá vitorioso em tudo. Um amor, que pode ser de Áries ou Libra, o procurará ou buscará um relacionamento formal em sua vida.

Tente ser mais saudável em sua vida. Um novo negócio surgirá. Usar perfume ajudará a afastar o que é negativo. Você recebe um convite para trabalhar em outro local mais importante ou uma oportunidade surge na carreira.

Lembre-se que é preciso não confundir amor com desejo ou carência; você deve amadurecer e decidir quem você quer em sua vida.

Aquário

Evite problemas em seu relacionamento sentimental, principalmente por conta do controle e ciúme; a liberdade é importante.

Se a relação está ruim, é melhor dar um tempo, se curar e assim conhecer mais pessoas afins com você. Dinheiro que você não esperava pode chegar.

Serão dias de renovação completa em sua vida e isso o ajudará a ser mais saudável. Uma viagem é planejada. Não procure mais problemas com seus amigos e não dê importância a tudo que eles falam sobre você; tenha relações mais saudáveis.

Peixes

Será um final de semana com muito trabalho e negócios. Lembre-se de administrar melhor seu tempo. Saiba agir no trabalho e se organize, pois virá um crescimento ou recompensa.

As questões legais são resolvidas a seu favor. Mantenha a calma e entre em sintonia com a boa energia do universo. Uma viagem ou mudança de casa.

Evite brigar com seu parceiro; não faz bem ser muito desconfiado e ciumento de tudo. É preciso controlar a insegurança.

Um amigo, que pode ser de Câncer ou Escorpião, pode falar de amor. Você comemora ao lado de alguém. Proposta para morar em outra cidade.