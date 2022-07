Existem perfumes com cheiro de rica por R$ 80? Sim! Veja a lista no texto

Existem perfumes com cheiro de rica de R$ 80? Sim! Veja a lista no texto Imagem: Pexels

Para se sentir com o verdadeiro ‘cheiro de rica’ nem sempre é preciso desembolsar muito dinheiro. A prova disso é a lista a seguir, com perfumes e body splash que prometem ótimo custo-benefício. Veja quatro fragrâncias com cheiro de rico por até R$ 80, de acordo com a youtuber Juliara Ferreira.

Dream Jardim de Mistérios - O Boticário

Esse Body Splash da linha dream possui um aroma floral frutado que lembra o perfume My Lily. As notas de topo são Limão, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Maçã e Folha de Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Cedro e Âmbar. Sua fixação é de até seis horas.

Incandessence - Avon

Seu aroma lembra o importado Chance Eau Tendre, da marca Chanel, um perfume floral romântico e levemente adocicado.

Notas de Topo: Marmelo, Amora e Hera. Notas de Coração: Lótus, Peônia e Lírio White Ginger. Notas de Fundo: Notas Amadeiradas, Almíscar, Baunilha e Violeta.

Deo Corporal Revelar - Natura

Esse é um desodorante corporal que pode ser utilizado como body splash. O aroma lembra o perfume que leva o mesmo nome, porém de forma bem menos intensa, ideal para o dia-a-dia.

As notas de topo são Sálvia, Limão, Bergamota e Lima. As notas de coração são Violeta, Rosa Búlgara, Lírio-do-Vale, Jasmim, Damasco e Osmanthus e as notas de fundo são Sândalo, Cedro, Baunilha de Madagascar, Cumarina e Almíscar.

Cristal Lavanda Light - Avon

O nome já diz tudo. Esse é um perfume cítrico e frutado, com a nota de lavanda bem aparente. É uma fragrância compartilhável.

As notas de topo são Lavanda, Bergamota, Folhas Verdes, Limão, Abacaxi e Damasco.. As notas de coração são Violeta, Lírio-do-Vale e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Âmbar.