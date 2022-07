5 perfumes importados lançados recentemente QUE VOCÊ PRECISA CONHECER

Perfumes são lançados quase que diariamente e muitos deles acabam passando despercebidos por quem gosta do assunto. Para não errar e acertar em cheio quais fragrâncias lançadas recentemente que você deve conhecer, confira a lista a seguir elaborada pelo especialista em perfumes, Felipe Leal.

Gentleman Reserve Privée - Givenchy (masculino)

Essa fragrância combina totalmente com o inverno. Possui um aroma ambarado e abaunilhado que é sedutor, duradouro e marcante A nota de topo é Bergamota. As notas de coração são Íris e Castanha e as notas de fundo são Whiskey, Notas Amadeiradas e Âmbar. Possui ótima fixação.

Noor Al Sabah - Al Wataniah (compartilhável)

As notas de topo são Framboesa, Morango, Mandarina, Rosa e Cereja. As notas de coração são Toranja e Groselha Preta e as notas de fundo são Patchouli/Oriza e Almíscar.

Invictus Platinum (masculino)

As notas de topo são Absinto e Toranja. As notas de coração são Hortelã e Lavanda e as notas de fundo são Cipreste e Patchouli/Oriza.

Kenz Al Malik - Al Wataniah (compartilhável)

Possui notas cítricas e frescas, além de Bergamota e Notas Aquáticas. Além disso, tem um aroma adocicado em virtude das notas de Jasmim e Sândalo.

1 Million Cologne (masculino)

Esse é o único perfume da lista lançado a mais tempo, contudo, está fora do radar e não é muito conhecido pelos amantes da perfumaria. As notas de topo são Notas Oceânicas, Cítricos, Mandarina e Cardamomo. As notas de coração são Rosa e Bagas de Zimbro ou Junípero e as notas de fundo são Fava Tonka, Couro e Patchouli/Oriza.