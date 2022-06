Os signos que sempre lidam com gente chata em seu caminho

Quase todas as pessoas já tiveram que lidar com companhias que não agradam e podem se tornar cada vez mais chatas com o passar do tempo. No entanto, alguns signos do zodíaco são mestres em atrair esse tipo de pessoa em sua vida.

Confira quais são e como isso acontece:

Gêmeos

O geminiano é uma das personalidades mais sociáveis do zodíaco e está sempre criando ponte entre as pessoas para que todos tenham algum tipo de troca. Esse ar amigável e repleto de boa conversa se destaca, o que sempre atrairá pessoas para perto. Como não se fecha e nem sempre expressa o que realmente sente, acaba mantendo pessoas com pouca compatibilidade em sua vida por não saber como afastar. Aqueles que tentam se aproveitar dos seus contatos e incomodam com o interesse, também permanecem.

Câncer

O canceriano pode ser lido como um dos maiores corações do zodíaco e costuma achar que sempre é possível dar mais uma chance para algumas pessoas ao invés de excluí-las. Infelizmente, logo ele pode se ver em relações nas quais nutre ciúme ou sente que tiram vantagem da sua bondade. Como pode cair em carências que o desequilibram, também preferem estar com alguém “chato” do que enfrentar a solidão.

Confira mais: Os signos do zodíaco que podem afastar gente falsa de vez

Leão

O leonino é um dos signos que mais se destaca e acumula gente ao seu redor. Como é ouvido e está sempre presente, os mais diversos tipos de pessoas querem fazer parte da sua “galera”. Como quem apenas quer visibilidade nem sempre está atento se existe compatibilidade ou não, é possível que pessoas com intenções bem desgastantes se aproximem e insistam em ter algo com eles.

Capricórnio

O capricorniano pode ser um líder que gosta de manter a boa relação com todos e isso o coloca ao lado de pessoas nada agradáveis. Por mais que saiba lidar bem com a situação, ele se vê envolvido em trocas que não o agradam e preferem não colocar um ponto final para que não o vejam como o vilão da história.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!