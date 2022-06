Os signos que precisam ter cuidado com intuição no início de julho de 2022

Julho de 2022 marca a metade do ano e pode começar com uma energia repleta de sensibilidade, revelações e intuições para alguns signos do zodíaco. Esta energia é intensa e é preciso saber lidar com ela para aproveitar positivamente.

Confira os signos que precisam ficar de olho no sexto sentido durante os próximos dias:

Câncer

Logo na sexta-feira, primeiro dia de julho de 2022, as energias começam a aumentar e podem render um dia mais movimentado, inclusive no romance. No entanto, a sensibilidade dá as caras e além de impulsionar a intuição, também pode fazer algumas inseguranças e tensões aflorarem; é importante saber diferenciar o que é sexto sentido e o que é apenas ilusão de uma mente agitada. Sonhos podem chegar com tudo, mas serão confusos e pedem muita análise. Coloque suas necessidades como prioridade.

Virgem

A intuição irá aumentar consideravelmente no primeiro fim de semana de julho de 2022, mas a sensibilidade também acompanha esse crescimento. Quem lida com a culpa e mudanças decididas por outras pessoas precisa manter a tranquilidade. O mundo dos sonhos também será ativado e tende a trazer mensagens; reflita sobre como isso o conecta com o passado e com aprendizagens que pode levar para o futuro. É momento de recarregar as energias e confiança em si mesmo para progredir em diversos assuntos na sua vida, inclusive nas surpresas que chegam para o romance.

Libra

Existe uma intuição leve tomando conta, mas ela o deixa disposto a encarar alguns fatos difíceis também; controle a sensibilidade e as emoções que podem surgir repentinamente, suavizando sua percepção e permitindo que tensões sejam afastadas. Os relacionamentos entram em foco com amizades e amores, mas também pede calma para não expor o que estava escondido em momentos inoportunos. Abra-se positivamente!

Peixes

Os primeiros dias de julho de 2022 abrem seus sentimentos e consciência, o que permite que a intuição transmita mensagens valiosas. Acredite mais naquilo que você pode enxergar e concluir sobre situações e até mesmo pessoas. Se a instabilidade emocional o pegar, prefira respirar fundo e então começar a discernir sexto sentido e fantasia. A segurança deve ser construída conforme você aprofunda sua conexão com o mundo que carrega interiormente; não desista.

