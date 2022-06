Origem e efeitos causados na Terra por tempestade geomagnética solar impressionam astrônomos

No último fim de semana, uma tempestade geomagnética atingiu a Terra, o fenômeno ocorreu durante o alinhamento dos cinco planetas e da Lua, e sua origem e efeitos impressionaram astrônomos devido aos efeitos na magnetosfera terrestre. Vamos entender melhor?

Antes de mais nada queremos lembrá-lo que durante todo este mês, em espacial entre 24 e 26, Marte, Mercúrio, Júpiter, Saturno e Vênus puderam ser vistos alinhados do nosso planeta, junto com a Lua.

Como detalhado pelo portal FayerWayer, o principal ponto de apreensão do Centro de Previsão do Clima Espacial (SWPC) da Administração Oceânica e Atmosférica é que tal tempestade não parece se originar de uma erupção solar.

Ao que se sabe, a origem estaria na Região de Interação Corrotativa (CIR), que é gerada por duas correntes de vento solar que se encontram em velocidades diferentes.

“Ele conseguiu abrir uma rachadura na magnetosfera do nosso planeta”, afirmou o Space Weather. “No início (a tempestade) foi uma surpresa; agora a razão parece clara. Uma região de interação co-rotativa (CIR) atingiu o campo magnético da Terra [...] O vento solar entrou para causar uma rara exibição de solstício de aurora”.

Vale ressaltar que esta tempestade ocorreu uma semana depois que uma enorme mancha solar, com mais de duas vezes o tamanho da Terra, apontou para o nosso planeta.

Estes são os efeitos de uma tempestade solar em nosso planeta

Segundo cientistas, as tempestades solares podem criar cargas elétricas que podem ter impactos como: interferência no funcionamento das redes elétricas, o que afeta também os sistemas de comunicação e navegação.

Embora haja um monitoramento constante por especialistas, a atividade que ocorreu no último fim de semana não podia ser prevista.

Por fim, a Live Science informou que os cientistas suspeitavam que uma ejeção de massa coronal (CME, nuvens de partículas carregadas e campos magnéticos borbulhando do Sol) causou a tempestade. De toda forma, tiveram uma conclusão diferente, a do CIR. É mais um elemento de análise, com vista a eventos futuros.

