Mulher de 35 anos se apaixona por colega de trabalho de 20. “Ele parecia muito maduro”

Você acredita que o amor não tem idade para acontecer? Pois foi sobre isso que uma mulher de 35 anos escreveu ao The Mirror (em inglês). Ela preferiu não se identificar, mas disse que é mãe solo de um filho e que há alguns meses começou um novo emprego e logo se deu bem com um homem com quem trabalha.

“Achei que ele era mais novo do que eu, mas nossas idades nunca vieram à tona na conversa”, escreveu ao jornal. Mesmo com aparência jovem, a mulher diz que ele parecia muito maduro, diferente do seu ex, que tinha 40 anos mas era “um grande bebê”.

Ela acabou indo para a cama com o colega de trabalho após uma ‘noitada’. “O sexo foi ótimo, incrível, na verdade, mas na manhã seguinte estávamos conversando na cama e ele admitiu que tinha apenas 20 anos”, explicou.

Ela achava que ele tinha por volta de 28 anos, que já era uma certa diferença, mas não tão grande quantos os 15 que possuem. “Ele parecia um pouco envergonhado e disse que se sentia mal por não ter mencionado isso antes. Eu me sinto desapontada porque posso sentir que estou me apaixonando por ele, mas não vejo onde isso pode ir, já que ele é tão jovem”, desabafou a mulher.

Ela ainda diz que ele foi o primeiro cara que ela realmente gostou desde que se separou e depois de sair de um relacionamento ruim, ela não quer entrar em algo que não possa ir para frente.

O que fazer?

Coleen Nolan, conselheira de relacionamentos do The Mirror, diz que a relação vai depender da mentalidade do parceiro e não de sua idade, além da mulher entender o que ela está buscando para a sua vida no momento. “Se você está procurando um parceiro de vida e não acha que ele está pronto para isso não adianta persegui-lo”.

Contudo, Nolan também diz que não existe nada de errado em aproveitar esse momento. “O que pode ser apenas um mês em que você se diverte muito, ou pode se transformar em outra coisa com o tempo. Talvez a coisa a fazer seja não pensar muito profundamente sobre se pode funcionar, mas apreciá-lo e aproveitar cada dia como ele vem”, finaliza.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Mulher de 30 anos casada com homem de 60 sofre com comentários negativos: “As pessoas nos chamam de nojentos por termos um bebê juntos”

⋅ “É errado seguirmos juntas?”, questionam jovens que desconfiam que podem ser irmãs, após 2 anos de namoro

⋅ Mulher de 21 anos se separa para começar relacionamento com homem de 52. “As pessoas assumem que sou sua sugar baby, mas estamos apaixonados”