Essas são as três horas mais 'perigosas' do dia para se alimentar se você estiver de dieta

Se você está buscando uma alimentação saudável visando a perda de peso, é fundamental que algumas disciplinas sejam seguidas. Contudo, não são todos indivíduos que conseguem seguir à risca todas as regras que compõem uma dieta balanceada. Se você já passou por isso, com certeza já se pegou colocando mais algumas colheres do que o recomendado ou fazendo um lanchinho fora de hora, não é mesmo?

O clichê ‘ninguém é de ferro’ serve para qualquer ocasião, inclusive no quesito alimentação saudável, é por esse motivo que alguns tipos de dieta incluem o ‘dia do lixo’, que serve justamente para você dar uma escapa e escolher alguma ‘besteira’ para comer.

Mas saiba que uma pesquisa realizada por uma empresa britânica de suplementos alimentares e citada em texto publicado pelo Meganotícias (em espanhol), mostrou que existem três momentos do dia que a maioria das calorias é consumida. Nesse caso, os indivíduos acabam se alimentando mais nesses momentos.

Além de aumentar o peso corporal, esse hábito de comer nesses horários podem causar desconforto, dores abdominais, náusea, inchaço , sonolência, refluxo e azia. Veja que horários são esses a seguir.

Manhã

O café da manhã é sempre indicado como uma das refeições mais importantes do dia. Caso você faça a refeição logo cedo, entre 8 e 9 horas, é comum sentir fome apenas algumas horas depois e provavelmente seu pico de fome será às 11h. Isso é resultado de cafés da manhã com alimentação em baixa caloria e sem os nutrientes completos.

“Idealmente, esse lanche deve conter entre 100 e 200 calorias e 5 a 10 gramas de proteína para manter a fome sob controle até o almoço”, diz a nutricionista Susie Burrell, que explica que o melhor a se fazer é é agendar um lanche no meio da manhã para evitar que você coma exageradamente e estrague o apetite para o almoço.

Tarde

Segundo o estudo, após o almoço, você provavelmente terá um novo pico de fome às 15h14. Você provavelmente vai sentir vontade de comer um doce, ou querer se alimentar de uma refeição diferente da que foi servida no almoço pois não era algo que você queria ou ainda, caso você não tenha almoçado, você vai sentir vontade nesse horário pois se acostumou com o horário.

A nutricionista indica que você adicione um lanche leve de três a quatro horas depois do horário de almoço para que você não coma demais no final do dia, após chegar em casa do trabalho, por exemplo.

Noite

A última hora do dia em que as pessoas mais costumam comer é às 21h31. Sentar ou deitar para relaxar e assistir alguma série parece que combina muito com comida, porém, isso deve ser evitado, pois se alimentar enquanto está distraído faz com que o corpo não sinta sinais de saciedade. Susie recomenda prestar mais atenção na hora das refeições e saborear cada mordida para que você sinta a sensação de satisfação.

