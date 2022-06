Essas são as raças de cães mais antigas

Assim como os seres humanos, as raças de cães também possuem suas histórias de passados, com suas origens sendo documentada (ou não) através de desenhos, imagens e escritas. Graças a isso, é possível identificar o surgimento de algumas delas e de como suas funções foram sendo alteradas ao longo do tempo, até se tornarem animais domesticados e companheiros de família. Veja a seguir quais são as raças mais antigas da história, de acordo com o site Meganotícias.

Akita Inu

Esse cão de origem japonesa era orginalmente utilizado para caçar ursos, em seguida, no século 17, começaram a ser utilizado em trabalho de campo. Possuem grande força e capacidade de se adaptar em qualquer ambiente. São ótimo cães de guarda e leais ao seu dono. Seu nome significa Cão (Inu, em, japonês) da província de Akita (ao norte do país).

Saluki

Também chamado de galgo persa, essa é uma raça que esbanja elegância. De origem árabe, também foi originalmente utilizado em caça e sua origem também é datada da época dos egípcios, se tornando populares em todo Oriente Médio. Um dos grandes nomes da história a possuir um animal da raça foi ‘Alexandre, o Grande’. Também é uma das raças mais velozes do mundo.

Basenji

É uma das poucas raças com origem no continente africano. Sua relação com humanos é possível de ser notada em hieróglifos das tumbas egípcias. Eles possuem uma característica diferenciada, que é de não latir, mas sim de emitir uma espécie de uivo.

Spitz finlandês

Com origem na Finlândia, foi muito utilizado em caças de pequenos animais e roedores. Também possui um latido diferenciado, sendo conhecidos como ‘cães que latem como pássaros’.

Shar Pei

Sua origem é chinesa, especificamente no século III d.C. É um cão muito brincalhão, porém leal. Em 1966, foi considerado o cão mais raro do mundo, segundo o ‘Guinness World Records’.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ O que fazer quando o cachorro estiver fraco e não quiser comer?

⋅ Essas são as 5 raças de cães PROIBIDAS em diversos países do mundo e UMA DELAS É BRASILEIRA

⋅ Essas são as raças de cães mais barbudas