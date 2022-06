4 perfumes nacionais que todo homem deveria ter

Ter um ‘guarda-roupa olfativo’ versátil é o sonho de todo colecionador de perfumes. E para quem pensa que é preciso desembolsar muito dinheiro para adquirir fragrâncias distintas, que combine com determinadas ocasiões, saiba que na própria perfumaria nacional é possível encontrar ótimos aromas, com bom custo-benefício, e que case perfeitamente com diversos compromissos. Veja a lista a seguir elaborada pelo youtuber Wellerson Rosa com quatro fragrâncias nacionais que todo homem deveria ter.

Boemia - Granado

Essa é uma fragrância âmbar amadeirada compartilhável. Seu aroma lembra o importado ‘Bvlgari Man In Black’. As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada e Lima. As notas de coração são Olíbano, Cedro e Gerânio e as notas de fundo são Tabaco, Sândalo e Couro.

Essencial Intenso - Natura

Esse perfume é para os homens que são fãs de fragrâncias extremamente amadeiradas. As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada e Cardamomo. As notas de coração são Carvalho, Patchouli/Oriza e Notas de Óleo e as notas de fundo são Sândalo e Almíscar.

Club 6 Voyage - Eudora

Esse é um perfume que possui a qualidade de um importado. Com um aroma adocicado, agrada boa parte das pessoas. É um perfume mais jovem e moderno, ideal para homens ‘baladeiros’. As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Rum, Café colombiano, Canela do Ceilão, Carvalho, Artemísia e Alecrim e as notas de fundo são Caramelo, Âmbar, Patchouli/Oriza, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Quasar Brave - O Boticário

Da lista, essa é a fragrância mais fresca, logo se torna bem versátil, podendo ser utilizada como assinatura. De acordo com o especialista, esse é um dos melhores perfumes frescos da marca. Seu aroma lembra o importado Sauvage Eau de Toilette, da Dior.

As notas de topo são Pimenta, Bergamota, Lavanda, Pera, Toranja e Rosa as notas de coração são Chá Preto, Gerânio e Magnólia as notas de fundo são Âmbar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho e Patchouli/Oriza.

