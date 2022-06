4 perfumes femininos nacionais que deixam os homens loucos

Se você acha que os perfumes que possui na coleção não são tão sensuais e poderosos, mas deseja possuir uma fragrância para colecionar elogios, que tal dar uma chance para os perfumes da lista a seguir? Além dos aromas mais doces e chamativos, as fragrâncias são nacionais, ou seja, possuem um ótimo custo benefício. A lista foi elaborada pela youtuber Juliara Ferreira.

Elysée Nuit -O Boticário

Essa é uma das fragrâncias mais sofisticada da marca, sendo considerado um dos mais sedutores, joviais e baladeiros da linha Elysée. O perfume é um chipre frutado que se diferencia pela nota de macaron, tum doce típico de festas de aniversário.

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Flor de Ameixa, Cassis e Bergamota. As notas de coração são Macarrons, Rosa, Peônia, Magnólia, Frésia e Lírio-do-Vale eas notas de fundo são Patchouli/Oriza, Almíscar, Sândalo e Vetiver.

Ilía Secreto - Natura

Por ter a nota de uva se destacando, segundo a especialista, esse perfume lembra até mesmo um vinho cremoso.

As notas de topo são Uvas, Ameixa, Pera e Mandarina. As notas de coração são Jasmim, Orquídea, Frésia e Lírio-do-Vale as notas de fundo são Fava Tonka, Café, Cedro, Sândalo e Ishpink.

Surreal Magic - Avon

Se você busca por custo-benefício, essa é a fragrância mais indicada da lista. É um perfume floral indicado para quem gosta de aromas doces e lembra até mesmo o cheiro do importado Good Girl Légère.

As notas de topo são NaturalCalm., Flor de Amêndoa e Bergamota. As notas de coração são Jasmim Sambac, Ylang Ylang e Tuberosa e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha e Sândalo.

Egeo Dolce - O Boticário

Um perfume adocicado que rende muitos elogios, principalmente pela nota de algodão doce. Notas de topo: Acorde de Sorvete de Framboesa e Nectarina. Notas de corpo: Acorde de Algodão Doce, Anis, Violeta e Madressilva e notas de fundo: Âmbar, Baunilha, Fava Tonka, Sândalo e Musk.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Perfumes femininos importados que os homens AMAM sentir nas mulheres