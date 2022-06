Valorant terá campeonato presencial em São Paulo

LCQ será disputado de forma presencial no ginásio do Ibirapuera (Reprodução / Riot Games)

Os jogadores de Valorant já podem comemorar! Foi confirmado pela Riot Games que as partidas do Last Chance Qualifier de 2002 para o Champions será realizado de forma presencial no Brasil.

A competição, que contará com a presença de oito equipes, acontecerá entre os dias 6 e 14 de agosto e será realizada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Ao final do torneio, serão definidas as equipes que representarão a América do Sul no último, e maior, campeonato de Valorant de 2022.

O LCQ contará com a participação de quatro equipes brasileiras e quatro equipes representantes da América Latina e desta vez dará a possibilidade de dois times se classificarem para disputar o Champions, campeonato Mundial de Valorant que acontecerá no segundo semestre.

Além das duas vagas conquistadas por meio do LCQ, tanto Brasil quanto América Latina também contam com mais uma vaga cada. No entanto, diferente das vagas do Last Chance Qualifier, o representante das regiões que ocuparão estas vagas serão as equipes com mais Pontos de Circuito acumulados em sua região.

Presença da torcida

Até o momento não foram divulgadas quais as equipes das respectivas regiões que estarão participando da competição presencial. As equipes classificadas bem como outras informações importantes sobre a competição serão confirmadas nas próximas semanas.

No entanto, já sabemos que a competição será realizada na cidade de São Paulo entre os dias 6 e 14 de agosto. Com o Ginásio do Ibirapuera aberto ao público, os torcedores devem se preparar para garantir seus ingressos, que começam a ser vendidos no dia 4 de julho, com valor de R$80.

Ao todo serão disponibilizados 6 mil ingressos para o público, sendo 2 mil ingressos para o sábado e 4 mil ingressos para o domingo.

Enquanto o LCQ de agosto não chega, os brasileiros da Ninjas in Pyjamas enfrentarão a KRÜ Esports em uma Melhor de Cinco partidas na tarde desta quinta-feira (30).

As equipes estão duelando por uma vaga no Masters Copenhagen que acontece na Dinamarca a partir do dia 10 de julho. O Brasil já tem um representante na competição, a LOUD, que conquistou o bicampeonato da VCT neste último final de semana.