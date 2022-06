Suco natural com ameixa seca e mais um ingrediente para dormir melhor

Precisa de uma ajuda extra para pegar no sono? Talvez um suco natural possa ser uma boa alternativa nessas horas.

A ameixa seca é um dos alimentos que podem te ajudar com questões de insônia. Conforme explicam os especialistas do portal Tua Saúde, ela é rica em magnésio, mineral que pode auxiliar a melhorar a qualidade do sono.

Isso porque o magnésio reduz os níveis de cortisol, hormônio relacionado ao estresse. Ao mesmo tempo, aumenta a GABA, um neurotransmissor que ajuda a relaxar.

O portal Vitat compartilhou uma receita com apenas dois ingredientes, bem simples de fazer, para um suco natural com ameixa seca. Verifique a seguir um bom aliado para uma noite de sono mais tranquila.

Suco com ameixa seca

Ingredientes

5 ameixas secas;

2 laranjas médias.

Modo de preparo

Descasque a laranja;

Coloque os gomos da laranja no liquidificador;

Retire as sementes das ameixas e adicione ao liquidificador;

Bata até obter uma mistura homogênea;

Adoce conforme preferir;

Sirva.

Este suco é para consumo imediato, pois frutas perdem os nutrientes com o passar do tempo. Além disso, ele fará mais efeito se tomado em temperatura ambiente, sem estar muito gelado.

⚠️⚠️⚠️ ALERTA IMPORTANTE ⚠️⚠️⚠️

Se você sofre de frequentes problemas para dormir, é recomendado que busque um profissional médico para que os exames necessários e avaliações sejam feitas.

Não esqueça também de reservar o tempo adequado para poder descansar, pois isso contribuirá para que você tenha mais energia no dia seguinte.

Por fim, queremos lembrá-lo que o conteúdo é apenas informativo, ou seja, não tem o objetivo de fornecer diagnósticos, tratamentos, orientar hábitos de consumo ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas ou suspeitas, procure um especialista.

