Relacionamento: 3 técnicas para chamar a atenção de qualquer pessoa

Impressionar a pessoa amada pode ser considerada uma tarefa complicada, principalmente quando não há certeza de que o amor é recíproco. Contudo, há determinados meios facilitadores para despertar o interesse do ‘crush’.

O desejo pelo amor mútuo é algo completamente natural, embora a pessoa que você gosta ainda não tenha demonstrado sinais de interesse. Embora não haja uma fórmula mágica estimulante, existem possibilidades de preparar o terreno e chamar a atenção da pessoa amada, de forma positiva.

Lembre-se de uma coisa: jamais chame a atenção do interesse amoroso sendo quem você não é. O importante é deixar as verdadeiras impressões de sua personalidade e ser. Extraído do portal Onlymyhealth, apresentamos três formas de impressionar a pessoa amada. Confira abaixo!

Veja mais: Relacionamento: Descubra 3 técnicas para impressionar a pessoa que você gosta

1. Faça ele rir

Embora o senso de humor seja natural, haverá sempre aquela oportunidade de fazer seu ‘crush’ rir. Contudo, não deve parecer que você esteja chamando atenção de modo forçado.

Piadas e espontaneidade são ótimos fatores neste processo. Além de colocar um sorriso no rosto de sua paquera, haverá grandes chaves de fazer com que ela goste de você.

2. Seja você mesmo

Se exibir para chamar a atenção de alguém pode ser um tiro no pé. Ser real e confiante sobre sua personalidade e deixar as máscaras de lado despertarão ainda mais interesse em sua paquera.

3. Cuide da sua aparência

Cuidar de si mesmo será importante não só para chamar a atenção de alguém, mas principalmente para a própria autoestima. Isso mostra esforço e emoção de ver a outra pessoa, além de você sentir-se bem consigo mesmo.

Você pode apostar em roupas, unhas, cabelos e elementos diferentes para compor sua aparência, na medida em que se sinta confortável e confiante. Antes de chamar a atenção de alguém, tenha certeza de que tudo esteja ocorrendo de modo espontâneo e natural.