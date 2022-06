Perfumes femininos importados que os homens AMAM sentir nas mulheres

Existem perfumes mais emblemáticos que outros e se você é uma mulher que gosta de ser lembrada, utilizar as fragrâncias a seguir com certeza vai te fazer alguém inesquecível. Confira a seguir 5 perfumes que os homens amam sentir nas mulheres.

J’Adore - Dior

Esse é um clássico da perfumaria feminina e está presente na lista das 10 fragrâncias mais vendidas de todos os tempos. As notas de topo são Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Amora e Cedro. O perfume foi premiado pelo FiFi Award Best National Advertising Campaign / TV em 2007.

Coco Mademoiselle - Chanel

Outro perfume que compõe a lista dos mais vendidos é o Coco Mademoiselle. As notas de topo são Laranja, Mandarina, Bergamota e Flor de Laranjeira as notas de coração são Rosa Turca, Jasmim, Mimosa e Ylang Ylang as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Almíscar Branco, Baunilha, Vetiver, Fava Tonka e Opoponax. Este perfume é premiado pelo FiFi Award Best National Advertising Campaign / TV 2008, o ‘Oscar da perfumaria.’

Floratta Red - O Boticário

Entre os nacionais, a linha clássica Floratta é campeã de elogios e claro, de sensualidade. Você pode até achar que é um aroma muito conhecido, contudo, a maioria dos homens e também das mulheres amam esse aroma inconfundível. As notas de topo são Bagas Vermelhas, Maçã e Laranja. As notas de coração são Notas Florais, Tuberosa, Flor de Laranjeira, Lótus e Violeta e as notas de fundo são Chocolate amargo, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Cedro.

1. Chanel Nº 5

Essa é uma fragrância diferenciada, afinal, é simplesmente o perfume mais vendido da história. O homem que perceber que você está usando esse aroma irá se encantar de primeira. As notas de topo são Aldeídos, Ylang Ylang, Limão, Néroli e Bergamota. As notas de coração são Íris, Jasmim, Rosa, Raíz de Orris/Lírio Florentino e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Civeta, Sândalo, Âmbar, Almíscar, Musgo, Vetiver, Baunilha e Patchouli/Oriza.