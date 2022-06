O novo recurso de privacidade do WhatsApp para manter o ‘anonimato’ do usuários no app

Sair de um grupo do WhatsApp pode ser uma ação bem simples. No entanto, isso pode gerar uma briga, quando se trata de um grupo familiar (por exemplo).

No entanto, isso deve mudar muito em breve para os usuários do app de mensagens.

O novo recurso de privacidade do WhatsApp para manter o ‘anonimato’ do usuários

Como detalhado pelo site Wabetainfo, o WhatsApp está trabalhando na capacidade de sair silenciosamente dos grupos, recurso que será liberado em uma atualização futura.

Como é possível ver em uma captura de tela, quando o recurso estiver disponível, o usuário poderá ver uma mensagem diferente ao tentar sair de um grupo: “apenas os administradores do grupo serão notificados quando você sair de um grupo”.

Infelizmente, o recurso ainda está em desenvolvimento, portanto, não está pronto para ser lançado para testadores beta. No entanto, deve ocorrer em breve para os sistemas Android e iOS. Confira a novidade:

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Outro recurso em desenvolvimento no WhatsApp

Ainda de acordo com as informações, uma atualização beta para Android traz detalhes sobre outro recurso conjunto em desenvolvimento.

O app contará com a capacidade de visualizar participantes anteriores. Com isso, ainda será possível ver quem saiu de um grupo de alguma forma, no entanto, de forma um pouco mais privada.