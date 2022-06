Filhote de cachorro pode tomar banho?

Assim como um bebê humano, os filhotes de cachorro também precisam de uma atenção especial. Mas afinal, com quantos meses após nascido o seu filhote de cãozinho pode começar a tomar banho?

“O ideal é iniciar o banho após o término do protocolo vacinal para o cachorro não ficar exposto a doenças”, explica a Dra. Louise Siqueira, médica veterinária da clínica Seres de Salvador ao portal Petz. A profissional explica que, nesse caso, é preciso esperar até a primeira dose da vacina múltipla, que costuma ocorrer a partir da sexta semana de vida do cão.

A vacina múltipla, também chamada de V8, V10 ou vacina polivalente, é administrada com quatro doses iniciais com intervalo de três a quatro semanas entre elas. A vacina é importante antes da ida ao pet shop para o banho pois ela protege o seu cão de estimação de até 12 doenças virais bacterianas. Como uma boa parte delas são transmissíveis entre os cães, a imunização garante a saúde do animal.

Caso a vacinação não esteja em dia, o pet shop pode impedir que o cão passe por higienização. “Seguimos protocolos rígidos de higienização, e os animais podem frequentar o centro de estética uma semana após a primeira dose da vacina múltipla”, esclarece a doutora. O intervalo é utilizado para que a vacina possa fazer efeito.

O filhote pode tomar banho em casa?

Muitos tutores optam por dar banho em casa antes das vacinas estarem em dia, já que no lar, o filhote não terá contato com outros animais. No entanto, a especialista não aconselha que a higiene seja feita em casa, pois a imunidade do animal ainda não está 100% desenvolvida. Banhos e secagens inadequadas podem causar alguns problemas como otites, problemas dermatológicos e também trauma de tomar banho.