Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros para o início de julho de 2022

Mais uma fase começa entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho para cada signo no início de julho de 2022:

Áries

Convites e caminhos se abrindo. É possível que o passado também retorne para a sua vida, o que pede sua reflexão.

Touro

Existem muitos caminhos em sua vida e alguns deles mostram o reencontro com o passado; saiba ouvir seu coração para encontrar respostas.

Gêmeos

Surpresas na vida amorosa com pessoas novas ou do passado; saiba compreender o que é passageiro e o que pode ser duradouro.

Câncer

Saiba se defender e esclarecer maus entendidos com as outras pessoas; tenha calma e esfrie a cabeça primeiro se distanciando do problema.

Leão

Um novo interesse surgirá e pode ser uma conexão forte. Mensagens que aproximam. Voce começa a frequentar novos lugares e deve olhar ao redor.

Virgem

Novos sentimentos nascem e uma amizade pode se transformar em algo mais. Aceite algumas atrações em sua vida e não se feche tanto.

Libra

Analise bem as situações antes de decidir ou dar novos passos. Fique atento com o que as pessoas dizem e a vontade (ou falta dela) para realizar as coisas. Alguém tenta cativá-lo.

Escorpião

Hora de superar medos e começar a ter mais coragem para seguir em frente ou abrir novas portas para o amor em sua vida.

Sagitário

O amor ou o romance pede decisões em sua vida. Saiba mudar para melhor. Ocasiões permitem que algo importante surja.

Capricórnio

Cuidado com as desculpas que chegam; saiba diferenciar a verdade e as promessas vazias. Um novo compromisso marca sua vida.

Aquário

Momentos especiais são vividos e podem ser em ocasiões inusitadas. Saiba se libertar daquilo que não serve mais e começar uma nova trajetória.

Peixes

Saiba valorizar mais o seu tempo e aquilo que vale a pena. Renove a si mesmo para começar a evoluir na vida amorosa; amor próprio e objetivos fazem a diferença.

