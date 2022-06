Caxumba: esses sinais indicam que você foi infectado pelo vírus

Caxumba ou parotidite é uma infecção que acontece nas glândulas parótidas, que fazem parte das glândulas salivares, próximas às orelhas. Segundo o site Meganotícias, a condição ocorre após o organismo ser infectado pelo paramixovírus ou pelo vírus da caxumba.

A transmissão pode ocorrer por contato com gotículas respiratórias ou com a saliva da pessoa infectada. Em virtude disso, é indicado que as pessoas afetadas pela doença evite o contato com outras, pois o vírus ainda pode infectar até cinco dias após o início da inflamação.

Conforme informado pelo site Tua Saúde, é possível evitar maiores problemas tomando a vacina tríplice viral, também chamada de vacina triviral, que protege de três condições distintas: sarampo, caxumba e rubéola, aplicada em crianças com mais de 1 ano de idade em duas doses. Contudo, em casos de surtos das doenças em determinadas regiões, é indicado uma dose adicional.

LEIA TAMBÉM: Esses sinais podem avisar que você tem apendicite

No caso da caxumba, adultos estão propícios a desenvolver complicações graves a partir do vírus, como:

Meningite (inflamação das membranas que cobrem o cérebro ou a medula espinhal);

Orquite (inflamação dos testículos);

Mastite (inflamação do tecido mamário);

Ooforite (inflamação dos ovários);

Pancreatite (inflamação do pâncreas);

Surdez.

Principais sintomas

Os primeiros sintomas notados por quem foi acometido pela caxumba é a inflamação na região das bochechas e mandíbulas, com a área ficando sensíveis ao toque. Antes ou juntamente com o desconforto podem ocorrer esses sinais:

Febre;

Dor de cabeça;

Fadiga;

Dor muscular;

Perda de apetite.

Esses sintomas costumam se manter de 3 a 7 dias, mas a recuperação total só ocorre após duas semanas. O tratamento consiste em repouso absoluto, controlar a dor e febre, se manter hidratado e com uma dieta leve.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar e não diagnosticar sobre a condição citada. Caso tenha dúvidas, procure por um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Estudante conta no TikTok como foi dar a luz em um banheiro sem nem esperar um bebê

⋅ Acelere o metabolismo: Emagreça com melancia e gengibre depois desta bebidinha caseira

⋅ Esses são os sintomas mais comuns de pneumonia