5 perfumes nacionais com ótima qualidade, mas que são pouco comentados Imagem: Freepik

Com tantas opões de perfumes disponíveis, tanto nacionais quanto importados, algumas fragrâncias acabam passando despercebidas. É o caso da lista a seguir, onde a youtuber especializada em perfumes, Juliara Ferreira, separou cinco fragrâncias do ‘O Boticário’ que não são tão comentadas, mas que possui ótima qualidade.

Egeo Bomb Purple

O nome já é autoexplicativo. A fragrância é uma verdadeira ‘bomba’ roxa com aroma âmbar baunilha, lembrando até mesmo uma bala de framboesa. É indicado para aquelas pessoas que amam perfumes adocicados.

As notas de topo são Framboesa e Bergamota. As notas de coração são Caramelo, Açúcar, Jasmim e Violeta e as notas de fundo são Caramelo, Baunilha, Âmbar e Almíscar.

Linda Summer

Esse é um perfume indicado para quem ama aromas frutados, principalmente tropicais. Seu nome entrega que é uma fragrância refrescante, ideal para dias quentes.

As notas de topo são Pêssego, Frutas Tropicais, Bergamota, Limão e Pera. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Peônia, Narciso, Jasmim e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Âmbar.

Glamour Just Shine

Possui uma proposta mais ‘festiva’, contudo também cabe em encontros românticos. É uma fragrância floral frutada muito bem equilibrada, indo de um aroma mais fresco para algo mais adocicado. Sendo assim, pode ser perfeitamente utilizado no dia-a-dia.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pera, Bagas Vermelhas, Flor de Pêssego e Bergamota. As notas de coração são Notas Solares, Magnólia, Jasmim Sambac, Jasmim e Íris e as notas de fundo são Pralinê, Sal, Âmbar, Sândalo, Patchouli/Oriza, Almíscar e Vetiver.

Floratta My Blue

Foi lançado recentemente, porém essa fragrância não se popularizou tanto quanto as outras da mesma linha. É um perfume confortável e ao mesmo tempo elegante.

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Notas Aquosas, Melão, Tangerina e Melancia as notas de coração são Íris, Lírio-do-Vale, Gerânio e Verbena as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Couro Branco, Cashmeran, Âmbar e Patchouli/Oriza.

Cecita Blossom

Essa é uma fragrância mais delicada e moderna, conquistando todas as pessoas ao redor. Dos perfumes citados, é o mais fácil de agradar, por isso serve como um presente ideal.

As notas de topo são Folhas Verdes, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Narciso, Lírio-do-Vale, Jasmim e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Sândalo, Vetiver e Baunilha.

