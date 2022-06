Em um plano de renovação para 2022, novas funções serão liberadas em breve no aplicativo de mensagens WhatsApp.

As novidades serão liberadas para os sistemas Android e iOS. Confira todos os detalhes:

WhatsApp: os novos recursos que serão liberados em breve para os usuários

Emojis animados

Como parte de uma atualização importante, novos emojis animados serão liberados, muito em breve, no aplicativo de mensagens WhatsApp.

Como detalhado pelo site Wabetainfo, todos os emojis de coração que enviamos pelo WhatsApp, se enviados individualmente, aparecerão maiores e serão animados com uma espécie de batimento cardíaco.

Mais emojis no app

Outra novidade, o WhatsApp também está trabalhando na capacidade de reagir às mensagens utilizando qualquer emoji, para uma futura atualização do app.

Atualmente, é possível utilizar apenas 6 emojis pré-determinados.

Como informado, o WhatsApp desenvolveu uma seção arrastável onde o usuário pode selecionar e pesquisar facilmente qualquer emoji que queira usar para reagir à mensagem.

Versão business

Graças a um novo recurso, as empresas podem rastrear seus anúncios criados diretamente no WhatsApp.

Uma versão futura do recurso incluirá algumas melhorias, provavelmente a capacidade de visualizar os detalhes dos anúncios sem abrir o Facebook.

Facilidade no app

Recentemente foram compartilhados detalhes sobre a capacidade de criar pedidos diretamente em um tópico de bate-papo na área de trabalho.

Ainda de acordo com as informações, o novo recurso será lançado em uma atualização futura do aplicativo.

