Relacionamento: descubra 3 técnicas para impressionar a pessoa que você gosta

Quando se está apaixonado, é comum haver o desejo de impressionar a pessoa amada. Contudo, diversas pessoas ainda não conseguem entender o que é preciso ser feito para chamar a atenção do ‘crush’ de uma forma saudável.

Ao se interessar por alguém, é natural desejar que o sentimento seja mútuo. Desta forma, o apaixonado assume o papel de preparar o terreno e entregar sinais sem se comprometer. Com o passar o tempo, será notório se valerá a pena investir ou não.

No meio desse processo de conquista, há algumas formas de impressionar a pessoa amada a partir de caminhos mais naturais. Lembre-se de uma coisa: jamais chame a atenção do interesse amoroso sendo quem você não é. O importante é deixar as verdadeiras impressões de sua personalidade e ser.

Extraído do portal Onlymyhealth, apresentamos três formas de impressionar a pessoa amada. Confira abaixo!

1. Fale sobre suas paixões

Se você é apaixonado pela vida e carreira, converse sobre essas paixões e objetivos com a pessoa amada. Não se sinta nervoso ou tímido ao falar sobre coisas pelas quais você é apaixonado.

Falar sobre família ou animal de estimação, por exemplo, são fatores influenciadores no interesse do ‘crush’ em te ouvir. Desta forma, ele poderá entender suas prioridades, gostos e desgostos.

2. Seja um bom ouvinte

Para isso, você precisa tornar-se amigo de sua paixão. Seja o primeiro a quebrar o gelo e ouvir o que a outra pessoa quer dizer ou perguntar, assim como ocorre nas amizades.

Ter boas habilidades de escuta e ser empático pode aumentar suas chances de gostar da outra pessoa. Responda sempre adequadamente, porém de modo natural para não soar como algo pensado antes.

3. Encontre interesses comuns

Procure saber sobre seus gostos musicais, preferências alimentares e mentalidade em relação a questões sociais. Isso não apenas ajudará a conhecê-los, mas também melhorará suas sessões de interação.

Saber mais da pessoa pode gerar grande intimidade dentro da relação. Sendo assim, a probabilidade de impressionar o ‘crush’ é maior.