Os signos que escondem o sofrimento, mas se importam

Alguns signos do zodíaco possuem uma maior resistência em demonstrar determinadas emoções, especialmente quando se trata de sofrimento.

Confira quais são:

Áries

O ariano costuma ter uma forte reação quando é decepcionado e sempre pende para a ira. No entanto, ele se faz de forte por orgulho e ego ferido. Com o passar dos dias e a cabeça mais fria, é possível que ele se sinta muito abalado e triste com a situação. Engana-se quem pensa que ele vira a página e segue em frente, pois a verdade é que ele precisará de um tempo para digerir e superar a mágoa.

Gêmeos

Quanto mais jovem e livre, menos o geminiano quer mostrar que carrega cicatrizes feitas por outras pessoas. Ele tem dificuldade para chegar em assuntos mais profundos e se sente com uma luta interna que não quer transparecer. Por mais que deseje ficar realmente bem, ele pode demorar em buscar meios para superar e resolver aquilo que ainda machuca.

Confira mais: Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 27 de junho a 1 de julho de 2022

Leão

O leonino é o tipo de pessoa que odeia ser desvalorizado ou visto como fraco pelas outros. Por isso, ele levanta barreiras altas e pode fazer de conta para o mundo que é impossível atingi-lo. Como tenta sempre marcar o mundo com suas qualidades e destaque, pode esconder a tristeza para não ter que lidar com ela publicamente. Isso acaba atrasando sua recuperação, mas também tende a motivar grandes mudanças.

Libra

O libriano quer sempre dar sua melhor face e energia para a vida, por isso pode esconder algumas dores e não fala delas para ninguém. É comum que ele expresse aquilo que marcou negativamente só depois que foi superado de alguma forma e prefira vestir uma armadura que não deixam os outros enxergarem as emoções difíceis que carrega.

Capricórnio

O capricorniano está sempre tentando transmitir fortaleza interna e externa, pois é quem mais deseja independência e liderança. Por isso, ele pode deixar alguns sentimentos bem guardados, inclusive as decepções. Ao fazer de conta que já superou e não se importa, pode remoer as dores nos momentos mais difíceis e de solidão, o que sobrecarrega ainda mais.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!