Mulher de 30 anos casada com homem de 60 sofre com comentários negativos: “As pessoas nos chamam de nojentos por termos um bebê juntos” Imagem: reprodução (Youtube 'truly').

Mindy Mikla é uma mulher de 30 anos que possui um canal no Youtube com aproximadamente 265 mil inscritos. Ela começou a se abrir com os seguidores sobre a sua vida pessoal e falou sobre o seu relacionamento com um homem 30 anos mais velho. “Eu estava no YouTube por um ano inteiro antes de apresentar Larry, mas quando todos começaram a perguntar, foi quando eu o compartilhei”, diz a moradora da Flórida, estado do sudeste dos EUA.

Contudo, ela não estava preparada para os comentários negativos sobre a diferença de idade entre ela e seu marido Larry, onde algumas pessoas diziam que “ele tinha idade suficiente para ser seu avô”. Os comentários ainda foram mais perversos quando o casal anunciou em dezembro de 2021 que estavam esperando um bebê. Os haters diziam que Larry era “velho demais para ser pai”.

Em um vídeo produzido para o canal ‘Truly’, no Youtube e mostrado pelo site The Mirror (em inglês), Mindy e Larry foram convidados para responder alguns comentários dos seus seguidores. muitos deles maldosos, com um deles inclusive dizendo que o relacionamento era ‘nojento’.

“Muitas pessoas nos apoiaram, mas também recebemos muito ódio e reação pela diferença de idade, o que foi um choque. Eu não estava preparado, não estava pronto para isso. Agora, é claro, eu desenvolvi uma pele grossa e estou bem, mas foi uma jornada”, desabafa a mulher.

Ela continua: “O engraçado sobre os comentários de ódio e os comentários maldosos é que nunca tivemos alguém vindo até nós e dizendo isso pessoalmente na nossa cara. São apenas guerreiros do teclado. Eles não diriam isso na nossa cara, mas eles não têm nenhum problema em digitá-lo.”

O casal se conheceu em 2015, após o policial Larry atender um chamado de um acidente de carro onde Mindy estava envolvida. Eles se casaram em 2016 e começaram a tentar ter um bebê em 2020.

Para evitar se abalar, o casal diz que tenta focar sua atenção nos comentários positivos, como ‘gostei muito dos seus vídeos’ ou ‘estou passando por um momento difícil e vocês me ajudaram’. “É por isso que fazemos o que fazemos”, finalizam.

