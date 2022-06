Homem de 63 conhece jovem 40 anos mais nova em um aplicativo de relacionamento, mas ela o droga e rouba sua casa

Não é de hoje que golpes vêm sendo aplicados em aplicativos de relacionamentos. E mesmo com tantos avisos e casos recorrentes, algumas pessoas ainda acabam passando por isso. Desde extorsão ou até mesmo roubo, algumas histórias acabam nem vindo à tona, já outros viram notícia. É o caso de um homem de 63 anos residente de La Plata, Argentina, que conheceu uma jovem no Tinder, mas acabou sendo drogado e roubado. Veja a seguir o caso mostrado no site Meganotícias (texto em espanhol).

Jorge Delgadillo conheceu uma jovem de 20 anos há três meses, através da plataforma de namoro. Eles marcaram de se conhecer na última quinta-feira (23). A moça chegou na casa do rapaz, de 63 anos, acompanhada de uma amiga. “Ela me disse que havia brigado com o namorado, que disse ser violento. Ela também disse que estava com frio e queria voltar para casa de táxi”, explicou o aposentado.

Delgadillo convidou a moça e a amiga para jantar. Eles se divertiram, comeram, beberam vinho e ouviram música, Contudo, um tempo depois, o homem começou a sentir tontura e sonolência. Ele relata que ficou com uma sensação de ter tentado se defender com as mãos de supostas pancadas.

O idoso lembra de ter acordado por volta das 11h no dia seguinte, quando um amigo que foi visitá-lo ficou batendo na porta. “Estava muito atordoado e dolorido. Tinha pouca força para me levantar do chão, onde me deixaram amarrado com fita plástica”, lembrou Jorge.

Quando o amigo entrou na casa, eles perceberam que tudo estava bagunçado e o homem havia sido golpeado no rosto e nas mãos. As duas mulheres roubaram a casa do aposentado, levando sua carteira com 6 mil pesos argentinos (cerca de 252 reais na cotação do dia 27 de junho), celular e um videogame, além do seu carro e documentos. As jovens estão foragidas e sendo procuradas pela polícia.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Relacionamento: 3 passos para ATRAIR a pessoa que você gosta, segundo a ciência

⋅ O que significa ser uma pessoa demissexual?

⋅ Relacionamento: 3 táticas para conquistar alguém de uma vez por todas, segundo a ciência