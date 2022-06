Esses sinais podem avisar que você tem apendicite

A apendicite é o nome que se dá para a doença que causa a inflamação do órgão apêndice. De acordo com o site Meganotícias (em espanhol), a condição ocorre devido a ma obstrução que permite o crescimento de bactérias que geram pus no local.

A apendicite pode não ser algo perigoso e nem causa uma taxa alta de mortalidade, contudo, é um tipo de emergência médica que precisa de atenção imediata para que não ocorra complicações.

Caso a inflamação for muito grave, o fluxo de bombeamento de sangue para o órgão pode ser reduzido. Caso qualquer tecido do corpo pare de receber sangue, ele começa a morrer. No caso da apêndice, pode gerar a ruptura das paredes do próprio órgão. Se a apêndice for perfurada, os orifícios criados viram passagem para que o conteúdo do intestino entre no abdômen, causando uma condição chamada peritonite, que pode levar o indivíduo a óbito.

Como identificar a apendicite a tempo?

A dor abdominal é o primeiro sintoma da inflamação do órgão. A dor pode ser generalizada ouse concentrar na parte inferior direita do abdômen. A dor pode se agravar ao caminhar, tossir ou pressionar o local onde ela está ocorrendo. Outro sintomas comuns, segundo o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (texto em inglês) são:

Náusea;

Vômito;

Perda de apetite;

Diarréia ou constipação;

Febre.

A apendicite pode ser tratada com antibióticos, contudo, a cirurgia para a remoção do órgão geralmente é o procedimento mais indicado.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não conceder o diagnóstico de nenhuma doença. Caso tenha dúvidas sobre a condição citada, procure por um médico especializado e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição de um profissão de saúde.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Esses são os sintomas mais comuns de pneumonia

⋅ 7 mitos e verdades sobre os cuidados com a pele no inverno

⋅ Simples dor de estômago pode te alertar para o câncer de pâncreas. Veja outros sintomas que indicam a condição